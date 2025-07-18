Має двох дітей, дружина — викладачка: що відомо про начальника, який "засвітився" в обіймах коханки

Генеральний директор ІТ-компанії Astronomer Енді Байрон потрапив у заголовки ЗМІ не через свою роботу, а через зраду дружині Меган Керріган. Чоловік був на концерті Coldplay у Бостоні, коли його спіймали на обіймах з HR-директоркою Крістін Кеббот.

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Відео швидко стало вірусним у мережі, а користувачі почали копатися в особистому житті Енді та створювати меми. Дружина керівника компанії вже видалила профіль у Facebook, а Фокус розповідає, що відомо про особисте життя парочки, яку обговорює весь інтернет.

Енді Байрона спіймали з коханкою

Чи одружена коханка Енді Байрона

Кеббот та її колишній чоловік, Кеннет Торнбі, розійшлися у 2018 році, а розлучення було остаточно оформлене у 2022 році, згідно із судовими протоколами штату Массачусетс, пише New York Post.

Незрозуміло, чи вийшла вона заміж знову з того часу, але в колишньої пари є принаймні одна дитина, оскільки Торнбі був змушений сплачувати аліменти.

Дружина невірного начальника компанії

Після бурхливої громадської реакції Меган Керріган спочатку забрала прізвище Байрона зі свого профілю у Facebook, що сигналізує про потенційну напругу в їхньому шлюбі після того, як його "зловили" з Крістін Кеббот. А згодом жінка зовсім видалила свій акаунт.

Меган Керріган — 50-річна викладачка в Массачусетсі. Дружина Енді Байрона обіймає посаду заступника директора з питань прийому до молодшої школи та програми Hope Graham у школі Bancroft.

Енді Байрон з родиною Фото: Соцмережi

Діти Енді Байрона та Меган Керріган

У Байрона та Керріган двоє дітей. Родина не була публічною до цього моменту. Наразі немає жодних коментарів про те, як впливає скандал на дітей, або чи збирається пара офіційно розлучатися.

Родина Енді Байрона Фото: Соцмережi

На концерті Coldplay викрили зраду СЕО ІТ-компанії

Герой вірусного відео — керівник ІТ-компанії з капіталом 1,3 млрд доларів Енді Байрон. Поруч з ним — співробітниця відділу кадрів Крістін Кеббот. Пара з'явилась на величезних екранах під час концерту на стадіоні. Коли вони усвідомили це, то відразу відвернулись та почали ховати обличчя. Втім, відео розлетілось по мереж. Ходять чутки, що дружина начальника компанії може відсудити понад 35 млн доларів у невірного чоловіка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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