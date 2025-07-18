Українська прикордонниця-втікачка виходить заміж: з'явились кадри її заможного життя
Іванна Плантовська, яка два роки тому залишила посаду пресофіцерки Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України через гучний скандал, повідомила про заручини.
Жінка продемонструвала розкішний букет червоних і білих троянд та діамантову каблучку на безіменному пальці. "Мільйон разів "так", — написала у своєму Instagram Плантовська, супроводивши допис фотографіями на тлі морського узбережжя на заході сонця.
На знімках 29-річна блогерка позує в ефектному вбранні, демонструючи дорогу прикрасу. Ким саме виявився її обранець, — не зрозуміло.
"І після всіх помилок у житті, у мене з'явився той, про кого співає Тіна в цій пісні", — писала Плантовська наприкінці минулого року, коли публікувала романтичне відео з Домініканської Республіки в супроводі пісні Тіни Кароль "Полюс притяжения".
Скандал з Плантовською
Нагадаємо, Іванна Плантовська прославилась у січні 2023 року через скандал навколо її публікацій в Instagram. На фоні повномасштабної війни в Україні вона публікувала гламурні фото з Парижа, де святкувала Новий рік, а також знімки з курортів у відвертих образах.
Після хвилі осуду її звільнили з посади пресофіцерки ДПСУ. Згодом Плантовська залишила Україну, спочатку відправившись на Мальдіви, а потім переїхавши до Варшави.
Наразі вона веде блог на теми спорту, фітнесу і жіночого саморозвитку, позиціонуючи себе як авторка марафону трансформації тіла і душі.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Спочатку пресофіцерку Державної прикордонної служби України Іванну Плантовську, яка стала героїнею скандалу через хвастощі відпочинком за кордоном, перевели до Житомирського прикордонного загону.
- Потім доля внесла корективи — і колишня пресофіцерка Держприкордонслужби виїхала з України.