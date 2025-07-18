Українська прикордонниця-втікачка виходить заміж: з'явились кадри її заможного життя

Іванна Плантовська, яка два роки тому залишила посаду пресофіцерки Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України через гучний скандал, повідомила про заручини.

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Жінка продемонструвала розкішний букет червоних і білих троянд та діамантову каблучку на безіменному пальці. "Мільйон разів "так", — написала у своєму Instagram Плантовська, супроводивши допис фотографіями на тлі морського узбережжя на заході сонця.

На знімках 29-річна блогерка позує в ефектному вбранні, демонструючи дорогу прикрасу. Ким саме виявився її обранець, — не зрозуміло.

Іванна Плантовська виходить заміж Фото: Instagram

"І після всіх помилок у житті, у мене з'явився той, про кого співає Тіна в цій пісні", — писала Плантовська наприкінці минулого року, коли публікувала романтичне відео з Домініканської Республіки в супроводі пісні Тіни Кароль "Полюс притяжения".

Іванна Плантовська повідомила про заручини Фото: Instagram Іванна Плантовська повідомила про заручини Фото: Instagram

Скандал з Плантовською

Нагадаємо, Іванна Плантовська прославилась у січні 2023 року через скандал навколо її публікацій в Instagram. На фоні повномасштабної війни в Україні вона публікувала гламурні фото з Парижа, де святкувала Новий рік, а також знімки з курортів у відвертих образах.

Після хвилі осуду її звільнили з посади пресофіцерки ДПСУ. Згодом Плантовська залишила Україну, спочатку відправившись на Мальдіви, а потім переїхавши до Варшави.

Наразі вона веде блог на теми спорту, фітнесу і жіночого саморозвитку, позиціонуючи себе як авторка марафону трансформації тіла і душі.

Іванна Плантовська показала обручку Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що: