Доля внесла корективи: колишня пресофіцерка Держприкордонслужби виїхала з України (фото)

Експресофіцерка ДПСУ в Одесі Іванна Плантовська в соцмережі повідомила про кардинальні зміни в житті.

Related video

Колишня пресофіцерка Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Іванна Плантовська, яка потрапила у скандал через світлини з відпочинку за кордоном, повідомила, що вона виїжджає з Одеси, і загалом з України за кордон.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в соцмережі.

За словами дівчини, вона закохалася в Одесу, коли 4 роки тому вперше приїхала в місто з однією валізою в руках, а зараз рушає в нове життя.

"Вважаю, що досягла багато саме завдяки Одесі. Знайшла крутих вірних друзів, змінилась перш за все духовно, і звичайно зовні, також дійшла до омріяних капітанських зірок і хорошої посади (згодом розповім більше), проте доля вносить свої корективи. Життя у мене змінюється зараз кардинально, сьогодні я залишаю Одесу. Час рухатись далі, і я знаю, що мене чекає нова цікава сторінка мого життя", — написала вона.

Експресофіцерка додала, що змінює номерні знаки IVANKA на своєму авто на номери іншої країни, але Україна лишається в її серці назавжди, і пообіцяла розповісти своїм підписникам про "ситуацію, яка перевернула її життя".

Також дівчина виклала відео, на якому позує на фоні моря.

Нагадаємо, що скандал з колишньою пресофіцеркою одеської ДПСУ Іванною Плантовською розгорівся на початку січня 2023 року. Вона опублікувала фото та відео із Франції і розлютила цим соцмережі. Українці вважали таку демонстрацію розкішного відпочинку з боку офіційної представниці ДПСУ у період повномасштабної війни неприпустимою.

Пізніше стало відомо, що Іванну Плантовську перевели до Житомирського прикордонного загону. У ЗМІ повідомили, що її нова робота не пов'язана зі ЗМІ, зокрема і з комунікацією загалом.