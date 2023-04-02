Судьба внесла коррективы: бывшая пресс-офицер Госпогранслужбы уехала из Украины (фото)

Бывшая пресс-офицер ГПСУ в Одессе Иванна Плантовская в соцсети сообщила о кардинальных изменениях в жизни.

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Бывшая пресс-офицер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская, попавшая в скандал из-за фотографий по отдыху за границей, сообщила, что она выезжает из Одессы, и в целом из Украины за границу.

Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

По словам девушки, она влюбилась в Одессу, когда 4 года назад впервые приехала в город с одним чемоданом в руках, а сейчас трогается в новую жизнь.

"Считаю, что достигла много именно благодаря Одессе. Нашла крутых верных друзей, изменилась прежде всего духовно, и конечно снаружи, также дошла до вожделенных капитанских звезд и хорошей должности (впоследствии расскажу больше), однако судьба вносит свои коррективы. Жизнь у меня меняется сейчас кардинально, сегодня я покидаю Одессу. Пора двигаться дальше, и я знаю, что меня ждет новая интересная страница моей жизни", — написала она.

Экс пресс-офицер добавила, что меняет номерные знаки IVANKA на своем авто на номера другой страны, но Украина остается в ее сердце навсегда, и пообещала рассказать своим подписчикам о "ситуации, которая перевернула ее жизнь".

Также девушка выложила видео, на котором позирует на фоне моря.

Напомним, что скандал с бывшей пресс-офицером одесской ГНСУ Иванной Плантовской разгорелся в начале января 2023 года. Она опубликовала фото и видео из Франции и разозлила этим соцсети. Украинцы сочли такую демонстрацию роскошного отдыха со стороны официальной представительницы ГПСУ в период полномасштабной войны недопустимой.

Позже стало известно, что Иванна Плантовская была переведена в Житомирский пограничный отряд. В СМИ сообщили, что ее новая работа не связана со СМИ, в том числе и с коммуникацией в целом.