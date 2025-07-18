Украинская беглая пограничница выходит замуж: появились кадры ее богатой жизни
Иванна Плантовская, которая два года назад оставила должность пресс-офицера Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины из-за громкого скандала, сообщила о помолвке.
Женщина продемонстрировала роскошный букет красных и белых роз и бриллиантовое кольцо на безымянном пальце. "Миллион раз "да", — написала в своем Instagram Плантовская, сопроводив сообщение фотографиями на фоне морского побережья на закате.
На снимках 29-летняя блогерша позирует в эффектном наряде, демонстрируя дорогое украшение. Кем именно оказался ее избранник, — не понятно.
"И после всех ошибок в жизни, у меня появился тот, о ком поет Тина в этой песне", — писала Плантовская в конце прошлого года, когда публиковала романтическое видео из Доминиканской Республики в сопровождении песни Тины Кароль "Полюс притяжения".
Скандал с Плантовской
Напомним, Иванна Плантовская прославилась в январе 2023 года из-за скандала вокруг ее публикаций в Instagram. На фоне полномасштабной войны в Украине она публиковала гламурные фото из Парижа, где праздновала Новый год, а также снимки с курортов в откровенных образах.
После волны осуждения ее уволили с должности пресс-офицера ГПСУ. Впоследствии Плантовская покинула Украину, сначала отправившись на Мальдивы, а затем переехав в Варшаву.
Сейчас она ведет блог на темы спорта, фитнеса и женского саморазвития, позиционируя себя как автор марафона трансформации тела и души.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Сначала пресс-офицера Государственной пограничной службы Украины Иванну Плантовскую, которая стала героиней скандала из-за хвастовства отдыхом за границей, перевели в Житомирский пограничный отряд.
- Затем судьба внесла коррективы — и бывшая пресофицерка Госпогранслужбы выехала из Украины.