Украинская беглая пограничница выходит замуж: появились кадры ее богатой жизни

Иванна Плантовская, которая два года назад оставила должность пресс-офицера Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины из-за громкого скандала, сообщила о помолвке.

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Женщина продемонстрировала роскошный букет красных и белых роз и бриллиантовое кольцо на безымянном пальце. "Миллион раз "да", — написала в своем Instagram Плантовская, сопроводив сообщение фотографиями на фоне морского побережья на закате.

На снимках 29-летняя блогерша позирует в эффектном наряде, демонстрируя дорогое украшение. Кем именно оказался ее избранник, — не понятно.

Иванна Плантовская выходит замуж Фото: Instagram

"И после всех ошибок в жизни, у меня появился тот, о ком поет Тина в этой песне", — писала Плантовская в конце прошлого года, когда публиковала романтическое видео из Доминиканской Республики в сопровождении песни Тины Кароль "Полюс притяжения".

Иванна Плантовская сообщила о помолвке Фото: Instagram Иванна Плантовская сообщила о помолвке Фото: Instagram

Скандал с Плантовской

Напомним, Иванна Плантовская прославилась в январе 2023 года из-за скандала вокруг ее публикаций в Instagram. На фоне полномасштабной войны в Украине она публиковала гламурные фото из Парижа, где праздновала Новый год, а также снимки с курортов в откровенных образах.

После волны осуждения ее уволили с должности пресс-офицера ГПСУ. Впоследствии Плантовская покинула Украину, сначала отправившись на Мальдивы, а затем переехав в Варшаву.

Сейчас она ведет блог на темы спорта, фитнеса и женского саморазвития, позиционируя себя как автор марафона трансформации тела и души.

Иванна Плантовская показала обручальное кольцо Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что: