"Звалив до Німеччини": Олег Винник розкрив правду про свого сина (фото)

Український співак Олег Винник, який під час великої війни живе за кордоном, розставив усі крапки над "і" в питанні начебто свого незаконного виїзду з України.

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Артист розповів у TikTok, що понад 20 років живе за кордоном. Ба більше, там народився його син.

Музикант не приховує, що мешкає в Німеччині. Він заперечив чутки про незаконний виїзд у 2022 році та наголосив, що задовго до повномасштабної війни оселився за кордоном. Ба більше, Винник зізнався, що його син був народжений у Німеччині.

"Ви кажете, що Винник звалив до Німеччини три роки тому… А скажіть, будь ласка, в якому закладі світу вивчають німецьку мову за три роки так, як я звертався до вас. Я 25 років проживаю тут, у Німеччині, де народився мій син і писалися всі пісні, які дуже добре знають по Україні та всьому світу. Просто комусь до вподоби робити з мене якісь міфи, вигадувати історії, немов Винник сидить у job center і вивчає німецьку мову. Гадаю, ми вже розвіяли один міф… Я просто хочу розповісти правду, якою вона є", — сказав виконавець.

Олег Винник Фото: TikTok

Особисте життя Винник тримає подалі від уваги публіки. За чутками, він одружений зі співачкою Таюне.

Олег Винник у Німеччині

На початку великої війни музикант виїхав до Німеччини на лікування. Він підтвердив інформацію, що мав проблеми зі здоров'ям, через які був змушений піти зі сцени. За словами виконавця, захворів він ще до великої війни в Україні.

Судячи з локації акаунту в Instagram, він справді перебуває в Німеччині.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Колишній продюсер Винника звинуватив співака у брехні. Олександр Горбенко прокоментував концерт музиканта в Празі, під час якого той заспівав російською кілька пісень.

Співак у патріотичній футболці вийшов на звʼязок з-за кордону.

Крім того, Фокус писав, як змінилася зовнішність Винника за три роки.