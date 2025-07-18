"Свалил в Германию": Олег Винник раскрыл правду о своем сыне (фото)

Украинский певец Олег Винник, который во время большой войны живет за границей, расставил все точки над "і" в вопросе якобы своего незаконного выезда из Украины.

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Артист рассказал в TikTok, что более 20 лет живет за границей. Более того, там родился его сын.

Музыкант не скрывает, что живет в Германии. Он опроверг слухи о незаконном выезде в 2022 году и отметил, что задолго до полномасштабной войны поселился за границей. Более того, Винник признался, что его сын был рожден в Германии.

"Вы говорите, что Винник свалил в Германию три года назад... А скажите, пожалуйста, в каком заведении мира изучают немецкий язык за три года так, как я обращался к вам. Я 25 лет проживаю здесь, в Германии, где родился мой сын и писались все песни, которые очень хорошо знают по Украине и всему миру. Просто кому-то нравится делать из меня какие-то мифы, придумывать истории, словно Винник сидит в job center и изучает немецкий язык. Думаю, мы уже развеяли один миф... Я просто хочу рассказать правду, какой она есть", — сказал исполнитель.

Олег Винник Фото: TikTok

Личную жизнь Винник держит подальше от внимания публики. По слухам, он женат на певице Таюне.

Олег Винник в Германии

В начале большой войны музыкант уехал в Германию на лечение. Он подтвердил информацию, что имел проблемы со здоровьем, из-за которых был вынужден уйти со сцены. По словам исполнителя, заболел он еще до большой войны в Украине.

Судя по локации аккаунта в Instagram, он действительно находится в Германии.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Бывший продюсер Винника обвинил певца во лжи. Александр Горбенко прокомментировал концерт музыканта в Праге, во время которого тот спел на русском несколько песен.

Певец в патриотической футболке вышел на связь из-за границы.

Кроме того, Фокус писал, как изменилась внешность Винника за три года.