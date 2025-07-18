70 людей опинились в лікарні після отруєння в ресторані Кацуріна: всі вони їли одну страву з меню

У ресторані Міші Кацуріна у Львові, де напередодні масово отруїлися люди, зафіксували спалах сальмонельозу. Виявилося, що всі постраждалі їли один десерт.

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Станом на ранок 18 липня до інфекційної клінічної лікарні із симптомами гострої кишкової інфекції госпіталізовано 70 осіб, серед яких 9 дітей. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"За результатами епідеміологічного розслідування встановлено, що всі постраждалі 14–15 липня відвідували один із ресторанів китайської кухні в центрі Львова", — зазначили там.

У хворих помічені схожі симптоми: підвищення температури (до 39–40°C), нудота, блювання, діарея, біль у животі та загальна слабкість. У двох випадках підтверджено наявність Salmonella enteritidis — одного з небезпечних збудників харчових токсикоінфекцій.

Фахівці опитали всіх госпіталізованих і встановили, які продукти споживали ті. Виявилося, що всі хворі 70 осіб (100%) їли десерт "Сінгапурський чізкейк".

17 липня в ресторані Кацуріна провели заключну дезінфекцію. Триває подальша робота з недопущення поширення інфекції.

Що робити, щоб не отруїтися:

Обирати лише перевірені заклади громадського харчування, звертати увагу на чистоту приміщень, персоналу та умови зберігання продуктів.

Уникати вживання продуктів із сумнівним запахом, смаком або які зберігалися за неналежної температури.

Завжди мити руки з милом перед прийомом їжі, після відвідування туалету чи громадських місць.

Отруєння в ресторані Міші Кацуріна у Львові

Після відвідин львівського ресторану "Китайський привіт" на вулиці Вороного до лікарні потрапили десятки людини. Цей заклад належить чоловікові Наді Дорофєєвої — відомому ресторатору та блогеру Міші Кацуріну.

Сам бізнесмен також опинився в інфекційній лікарні. Він прямо прокомунікував з клієнтами та пообіцяв допомогти у з'ясуванні причин отруєння та оплатити лікування постраждалим.

Блогерка Настя Іванишин, яка опинилася в числі постраждалих, повідомила, що її госпіталізували, попри те, що вона боїться лікарень.

"Мене почало просто виключати з того всього, тому вже точно в лікарню", — написала вона.

Блогерку Настю Іванишин госпіталізували після отруєння Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

За фактом масового отруєння в ресторані Кацуріна поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Власник закладу розповідав, що 14 і 15 липня в меню його закладу був яєчний білковий крем, який і міг спричинити масове отруєння.

Крім того, Фокус зібрав реакції тих, хто отруївся в ресторані "Китайський привіт" у Львові. Серед постраждалих опинилися мандрівниця Софія Ханас і блогерка Настя Іванишин.