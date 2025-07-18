70 человек оказались в больнице после отравления в ресторане Кацурина: все они ели одно блюдо из меню

В ресторане Миши Кацурина во Львове, где накануне массово отравились люди, зафиксировали вспышку сальмонеллеза. Оказалось, что все пострадавшие ели один десерт.

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По состоянию на утро 18 июля в инфекционную клиническую больницу с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 70 человек, среди которых 9 детей. Об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.

"По результатам эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие 14-15 июля посещали один из ресторанов китайской кухни в центре Львова", — отметили там.

У больных замечены схожие симптомы: повышение температуры (до 39-40°C), тошнота, рвота, диарея, боль в животе и общая слабость. В двух случаях подтверждено наличие Salmonella enteritidis — одного из опасных возбудителей пищевых токсикоинфекций.

Специалисты опросили всех госпитализированных и установили, какие продукты потребляли те. Оказалось, что все заболевшие 70 человек (100%) ели десерт "Сингапурский чизкейк".

17 июля в ресторане Кацурина провели заключительную дезинфекцию. Продолжается дальнейшая работа по недопущению распространения инфекции.

Что делать, чтобы не отравиться:

Выбирать только проверенные заведения общественного питания, обращать внимание на чистоту помещений, персонала и условия хранения продуктов.

Избегать употребления продуктов с сомнительным запахом, вкусом или которые хранились при ненадлежащей температуре.

Всегда мыть руки с мылом перед приемом пищи, после посещения туалета или общественных мест.

Отравление в ресторане Миши Кацурина во Львове

После посещения львовского ресторана "Китайский привет" на улице Вороного в больницу попали десятки человека. Это заведение принадлежит мужу Нади Дорофеевой — известному ресторатору и блогеру Мише Кацурину.

Сам бизнесмен также оказался в инфекционной больнице. Он прямо прокоммуницировал с клиентами и пообещал помочь в выяснении причин отравления и оплатить лечение пострадавшим.

Блогерша Настя Иванишин, которая оказалась в числе пострадавших, сообщила, что ее госпитализировали, несмотря на то, что она боится больниц.

"Меня начало просто выключать из того всего, поэтому уж точно в больницу", — написала она.

Блогершу Настю Иванишин госпитализировали после отравления Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

По факту массового отравления в ресторане Кацурина полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Владелец заведения рассказывал, что 14 и 15 июля в меню его заведения был яичный белковый крем, который и мог вызвать массовое отравление.

Кроме того, Фокус собрал реакции тех, кто отравился в ресторане "Китайский привет" во Львове. Среди пострадавших оказались путешественница София Ханас и блогерша Настя Иванишин.