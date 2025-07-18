Имеет двоих детей, жена — преподавательница: что известно о начальнике, который "засветился" в объятиях любовницы

Генеральный директор ІТ-компании Astronomer Энди Байрон попал в заголовки СМИ не из-за своей работы, а из-за измены жене Меган Кэрриган. Мужчина был на концерте Coldplay в Бостоне, когда его поймали на объятиях с HR-директором Кристин Кеббот.

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Видео быстро стало вирусным в сети, а пользователи начали копаться в личной жизни Энди и создавать мемы. Жена руководителя компании уже удалила профиль в Facebook, а Фокус рассказывает, что известно о личной жизни парочки, которую обсуждает весь интернет.

Энди Байрона поймали с любовницей

Замужем ли любовница Энди Байрона

Кеббот и ее бывший муж, Кеннет Торнби, разошлись в 2018 году, а развод был окончательно оформлен в 2022 году, согласно судебным протоколам штата Массачусетс, пишет New York Post.

Непонятно, вышла ли она замуж снова с тех пор, но у бывшей пары есть по крайней мере один ребенок, поскольку Торнби был вынужден платить алименты.

Жена неверного начальника компании

После бурной общественной реакции Меган Кэрриган сначала убрала фамилию Байрона из своего профиля в Facebook, что сигнализирует о потенциальном напряжении в их браке после того, как его "поймали" с Кристин Кеббот. А впоследствии женщина совсем удалила свой аккаунт.

Меган Кэрриган — 50-летняя преподавательница в Массачусетсе. Жена Энди Байрона занимает должность заместителя директора по вопросам приема в младшую школу и программы Hope Graham в школе Bancroft.

Энди Байрон с семьей Фото: Соцсети

Дети Энди Байрона и Меган Кэрриган

У Байрона и Кэрриган двое детей. Семья не была публичной до этого момента. Пока нет никаких комментариев о том, как влияет скандал на детей, и собирается ли пара официально разводиться.

Семья Энди Байрона Фото: Соцсети

На концерте Coldplay разоблачили измену СЕО ІТ-компании

Герой вирусного видео — руководитель ІТ-компании с капиталом 1,3 млрд долларов Энди Байрон. Рядом с ним — сотрудница отдела кадров Кристин Кеббот. Пара появилась на огромных экранах во время концерта на стадионе. Когда они осознали это, то сразу отвернулись и начали прятать лица. Впрочем, видео разлетелось по сетям. Ходят слухи, что жена начальника компании может отсудить более 35 млн долларов у неверного мужа.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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