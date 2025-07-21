Коханка начальника, який "погорів" на концерті, виявилась дружиною іншого багатого чоловіка (фото)

У мережі ширяться фото Крістін Кебот, керівниці відділу кадрів ІТ-компанії Astronomer, з її начебто чоловіком Ендрю Кеботом, який є генеральним директором бренду алкогольних напоїв, та двома їхніми дітьми.

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Жінку напередодні "спіймали" на нібито зраді зі своїм босом, керівником Astronomer Енді Байроном, на концерті Coldplay. У публікації у Facebook, яка, як вважається, була зроблена у травні 2024 року, Кебот широко посміхалася та хизувалася величезною обручкою, стоячи поруч із власником компанії Privateer Rum Ендрю Кеботом та двома маленькими дітьми. Про це пише New York Post.

Ендрю також бачили з обручкою на лівому безіменному пальці на іншому фото.

Крістін Кебот з родиною Фото: Facebook

Записи про власність, отримані виданням, показують, що Крістін та Ендрю проживають разом за адресою в Рай, штат Нью-Гемпшир, з 2023 року. Вони також разом придбали двоповерховий будинок з чотирма спальнями за 2,2 мільйона доларів лише п'ять місяців тому.

Жінка також вказана як "член консультативної ради" компанії Кебота, Privateer Rum, з вересня 2020 року, згідно з її обліковим записом LinkedIn, який згодом було видалено.

У 2018 році Крістін та її колишній чоловік, Кеннет Торнбі, розійшлися, а розлучення було остаточно оформлене у 2022 році, згідно із судовими протоколами штату Массачусетс, пише New York Post. У них є спільна дитина. А на фото з Ендрю Кеботом, судячи з інформації в мережі, одна дитина — його, а друга — Крістін.

На концерті Coldplay начальника компанії "зловили" на зраді

Громадський інтерес до сімейного стану Крістін Кебот виник після її вірусного відео з іншим СЕО — Ендрю Байроном. Їх побачили на концерті Coldplay у Бостоні за обіймами.

"Або у них роман, або вони просто дуже сором'язливі", — пожартував фронтмен гурту Кріс Мартін.

Ендрю Байрон та Крістін Кебот Фото: X (Twitter)

Байрон також одружений: з Меган Керріган, яка видалила його прізвище зі свого Facebook після того, як відео чоловіка стало вірусним. Потім вона деактивувала свої сторінки в соціальних мережах.

Компанія оголосила, що Крістін та Енді були відправлені у відпустку з Astronomer до офіційного розслідування їхнього скандалу.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Відео з концерту швидко стало вірусним, а користувачі соцмереж почали копатися в особистому житті коханців і створювати меми.

Маскоти бейсбольної команди Philadelphia Phillies відтворили вірусну сцену, де під час нещодавнього концерту гурту Coldplay Енді Байрона впіймали на зраді.

Крім того, жінка стверджує, що чоловік зрадив їй під час пошуків снігової людини.