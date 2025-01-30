Дружина кинула мисливця на снігову людину під час експедиції: він вимагає від неї аліментів

Колишня дружина стверджує, що чоловік зрадив їй саме під час пошуків снігової людини. Мисливець на снігову людину каже, що втратив працездатність під час попередньої експедиції.

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Чоловік, який одержимий пошуком снігової людини, розлучився після того, як взяв свою колишню дівчину в експедицію на пошуки єті, не сказавши про це дружині. Про це пише Daily Star.

57-річний чоловік у пошуках єті об'їздив усю Британську Колумбію, і, згідно з його документами про розлучення, в одну з таких експедицій на пошуки снігової людини він взяв із собою свою колишню партнерку, не сказавши про це дружині. Це, за словами його тепер уже колишньої дружини, стало останньою краплею, яка розірвала їхній шлюб.

"Перед тим, як позивач повернувся додому, вона надіслала йому смс, в якому повідомила, що їхній шлюб розірвано, і що вона ніколи не змінить своєї думки", — йдеться у матеріалах суду.

Однак, коли розлучення входило в завершальну стадію, чоловік захотів отримати аліменти.

Його вимога отримати гроші від колишньої дружини ґрунтувалася на нещасному випадку під час попереднього полювання на снігову людину, який залишив його непрацездатним.

Він розповів суду, що ще у січні 2016 року послизнувся на обледенілих сходах і впав в одному з готелів у невеликому селі, отримавши численні травми, в тому числі переломи щиколотки і хребців.

Суду було повідомлено, що з того часу чоловік страждає від хронічного, а іноді і сильного болю, який не проходить і донині.

Однак суд висловив сумніви щодо "непрацездатності" чоловіка внаслідок нещасного випадку або що він "не може отримувати дохід від будь-якої роботи".

"Я визнаю, що він більше не підходить для роботи, яка вимагає великої фізичної сили або витривалості. Але він сам сказав мені, що з 2016 року не доклав жодних зусиль, щоб знайти або забезпечити собі роботу на більш легких або сидячих професіях, або перекваліфікуватися на більш високооплачувану роботу з низьким рівнем навантаження відповідно до його вищого інтелекту і здібностей", — зазначив суддя.

Крім того, суддя визнав медичні докази чоловіка "застарілими", зазначивши, що вони були надані при подачі заяви на отримання федеральної пенсії по інвалідності шість років тому.

Чоловік отримав цю пенсію, яка тепер доповнюється виплатами провінційної допомоги. Згідно з рішенням, він також отримав 195 000 фунтів стерлінгів (350 000 доларів США) компенсації за травми, отримані в готелі Sayward.

Тому суд санкціонував розлучення пари, яке набуде чинності через 30 днів після винесення рішення, не призначивши жодній зі сторін аліментів на утримання подружжя або судових витрат.

Нагадаємо, чоловіку платять за те, щоб він переслідував та домагався чужих жінок.

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