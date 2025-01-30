Жена бросила охотника на снежного человека во время экспедиции: он требует от нее алиментов

Бывшая жена утверждает, что муж изменил ей именно во время поисков снежного человека. Охотник на снежного человека говорит, что потерял работоспособность во время предыдущей экспедиции.

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Мужчина, который одержим поиском снежного человека, развелся после того, как взял свою бывшую девушку в экспедицию на поиски йети, не сказав об этом жене. Об этом пишет Daily Star.

57-летний мужчина в поисках йети объездил всю Британскую Колумбию, и, согласно его документам о разводе, в одну из таких экспедиций на поиски снежного человека он взял с собой свою бывшую партнершу, не сказав об этом жене. Это, по словам его теперь уже бывшей жены, стало последней каплей, которая разорвала их брак.

"Перед тем, как истец вернулся домой, она прислала ему смс, в котором сообщила, что их брак расторгнут, и что она никогда не изменит своего мнения", — говорится в материалах суда.

Однако, когда развод входил в завершающую стадию, мужчина захотел получить алименты.

Его требование получить деньги от бывшей жены основывалось на несчастном случае во время предыдущей охоты на снежного человека, который оставил его нетрудоспособным.

Он рассказал суду, что еще в январе 2016 года поскользнулся на обледенелой лестнице и упал в одном из отелей в небольшом селе, получив многочисленные травмы, в том числе переломы лодыжки и позвонков.

Суду было сообщено, что с того времени мужчина страдает от хронической, а иногда и сильной боли, которая не проходит и по сей день.

Однако суд выразил сомнения относительно "нетрудоспособности" мужчины вследствие несчастного случая или что он "не может получать доход от какой-либо работы".

"Я признаю, что он больше не подходит для работы, которая требует большой физической силы или выносливости. Но он сам сказал мне, что с 2016 года не приложил никаких усилий, чтобы найти или обеспечить себе работу на более легких или сидячих профессиях, или переквалифицироваться на более высокооплачиваемую работу с низким уровнем нагрузки в соответствии с его высшим интеллектом и способностями", — отметил судья.

Кроме того, судья признал медицинские доказательства мужчины "устаревшими", отметив, что они были предоставлены при подаче заявления на получение федеральной пенсии по инвалидности шесть лет назад.

Мужчина получил эту пенсию, которая теперь дополняется выплатами провинциальной помощи. Согласно решению, он также получил 195 000 фунтов стерлингов (350 000 долларов США) компенсации за травмы, полученные в отеле Sayward.

Поэтому суд санкционировал развод пары, который вступит в силу через 30 дней после вынесения решения, не назначив ни одной из сторон алиментов на содержание супругов или судебных расходов.

Напомним, мужчине платят за то, чтобы он преследовал и домогался чужих женщин.

Фокус также писал о том, что женщины, узнав о раке, радикально пересматривают свой брак.