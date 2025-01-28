Женщины, узнав о раке, радикально пересматривают свой брак, — адвокат

Правозащитница обнаружила, что женщины, которые просят развод, как правило, делают это в возрасте 50 лет, тогда как мужчины, которые расторгают брак, делают это в возрасте 70. Но в случаях, когда за разводом обращается больной человек, это может произойти в любом возрасте.

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Среди женщин, которым врачи сказали, что они онкобольные, большая часть тех, кто решает расторгнуть брак. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на рассказ адвоката по семейным делам Кассандры Калпаксис.

За 14 лет работы в сфере семейного права женщина стала свидетелем сотен разводов, но один тип распада брака продолжает ее шокировать. 37-летняя эксперт признается, что ее не перестают удивлять жены, которые приходят в ее офис с просьбой о разводе, узнав, что они умирают.

"Они приходят ко мне во время лечения рака и говорят, что хотят развода. Им либо надоело жить ложью, и они осознают, что жизнь коротка, либо они понимают, что не хотят умирать рядом с партнёром, в которого они больше не влюблены", — говорит она мне.

Правозащитница говорит, что люди со смертельной болезнью часто имеют момент ясности в своем диагнозе, который заставляет их радикально пересмотреть свой брак, и они очень настроены довести судебный процесс до конца.

"Иногда они не знают, находятся ли они в терминальной стадии или нет, но наличия рака с плохим прогнозом достаточно, чтобы заставить их избавиться от своего партнера", — добавляет она.

Г-жа Калпаксис обнаружила, что женщины, которые просят развода, как правило, делают это в возрасте 50 лет, тогда как мужчины, которые выходят из брака, делают это в возрасте 70 лет. Но в случаях, когда дело возбуждает смертельно больные супруги, это может произойти в любом возрасте.

Продолжительность брака также не влияет на решение.

"Это почти как будто они просыпаются [после диагноза] и решают, что не хотят жить во лжи, и им надоела эта шарада. В некоторых случаях они чувствуют себя полностью оторванными от своего мужа. Возможно, они не поддержали их через диагностику, как они хотели, или, возможно, они не набирали слабину дома", — говорит она.

Адвокат всегда спрашивает клиента, уверен ли он, что хочет пройти через свою болезнь наедине. Они неизменно настроены.

"Это очень сложно, когда эти люди выходят через дверь после такого диагноза, стремясь принять такое важное решение", — рассказывает она.

Г-жа Калпаксис вспоминает, когда впервые имела дело с таким разводом. Тогда к ней пришла женщина, которая перед этим сообщила эту новость своему мужу, и сообщила, что у нее неизлечимый диагноз и она не хочет оставаться в браке до конца. Ее челюсть упала до пола, и она чувствовала себя опустошенной из-за женщины, которая считала, что ей лучше встречаться с раком и смертью наедине, чем со своим мужем.

"Насколько я помню, они были вместе более 20 лет, и ей, наконец, надоело быть последней", — рассказала адвокат.

Она отмечает, что к ней ни разу не приходили мужчины со смертельной болезнью, которые хотели развестись.

"В основном эти женщины слишком долго держались в этих отношениях, ставя всех остальных на первое место. Затем они проходят через диагностику, которая меняет жизнь, и понимают, что они все еще не на первом месте", — объясняет она.

От них все еще ожидается, что они будут вести домашнее хозяйство и нести то же бремя, несмотря на то, что им сказали, что они скоро умрут.

"Чаще эти женщины приходят ко мне вскоре после того, как им поставлен диагноз. Они объясняют, что ничего не изменилось, и их не поддерживают", — рассказывает Кассандра Калпаксис.

Она видела женщин, которые умоляли о помощи и поддержке, рассказывали своим мужьям, что им нужно от них, даже когда начался бракоразводный процесс.

"Я слышала, как они говорили: "Мне действительно нужно, чтобы ты помогал по дому, брал на себя больше детских дел. Мне нужно, чтобы ты меня утешил и убедился, что со мной все в порядке", — рассказывает женщина.

Госпожа Калпаксис признает, что трудно увидеть, как отношения разрываются из-за рака или других опасных болезней, потому что большинство молодоженов настроены оптимистично, когда клянутся любить друг друга "в болезни и здравии".

"Тогда они понимают, что их вторая половинка даже не собирается должным образом поддерживать их в борьбе с раком, поэтому они выбирают развод", — добавляет она.

Иногда женщинам легче "вернуться в семью" и получить поддержку от родителей или братьев и сестер в течение последних месяцев жизни.

История Хелены

Хелена, которой врачи сообщили, что она больна раком, рассказала об ужасных последних словах, которые сказал ее муж перед тем, как оставить ее. Их 25-летний брак сгорел после того, как ей поставили диагноз.

У женщины диагностировали множественную миелому два года назад, и она сказала, что сначала ее муж был "замечательным" и заботился о доме и их домашних животных.

Первый этап лечения был "ужасным" для Хелены; она страдала от многих побочных эффектов и осталась с большой опухолью на груди и сгорбленной спиной.

"Я не уверена, когда это началось, но мой муж перестал приходить спать и начал спать на диване. Он не ходил на прием к врачу со мной, он не хотел меня обнимать, а если и делал, то это было неискренне", — рассказала Гелена.

Все произошло в новогоднюю ночь, когда ее муж закричал: "Поздравляю, твой худший кошмар сбудется". Ты умрешь в одиночестве", — сказала она.

Гелена объяснила причину их горячего разговора.

"Раньше казалось, что чем больше я объясняла, что мне нужна его любовь, привязанность и поддержка, тем больше он пытался отказывать мне", — сказала она.

Той ночью муж Хелены ушел и отказался с ней говорить.

Он несколько раз после того приходил к ним домой, чтобы забрать свои вещи и полностью отошел в финансовом плане.

"Он перестал платить за мою машину, и ее забрали. Он не оплатил ипотечный кредит. К счастью, питание все еще включено, и он не выключил мой телефон. У меня есть инвалидность из-за бывшей работы, но этого недостаточно. У нас есть две собаки и пять кошек, о которых я должен заботиться. Я физически не в состоянии выполнять большинство домашних дел, хотя делаю все, что могу. Он до сих пор не сказал мне, какие проблемы в наших отношениях. Все это ослепило меня", — рассказывает женщина.

Хелена поделилась, что, хотя она знала, что ее рак является проблемой, она не думала, что в их отношениях есть что-то плохое.

"Как человек, который любил тебя больше половины нашей жизни, вдруг стал таким злым и равнодушным?" Он был милым, ласковым человеком, который защищал, пока с ним не случилось. Я не могу понять это своим умом. Как он оправдывает это в своем уме?", — говорит Хелена.

Напомним, что британским медикам удалось успешно прооперировать женщину и удалить из мозга опухоль, добравшись до нее из кавернозного синуса — пространства под мозгом и за глазами. Это было сделано благодаря новейшему методу хирургического вмешательства.