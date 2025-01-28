Жінки, дізнавшись про рак, радикально переглядають свій шлюб, — адвокат

Правозахисниця виявила, що жінки, які просять розлучення, як правило, роблять це у віці 50 років, тоді як чоловіки, які розривають шлюб, роблять це у віці 70. Але у випадках, коли за розлученням звертається хвора людина, це може статися в будь-якому віці.

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Серед жінок, яким лікарі сказали, що вони онкохворі, велика частина тих, хто вирішує розірвати шлюб. Про це пише Daily Mail з посиланням на розповідь адвокатки із сімейних справ Кассандри Калпаксіс.

За 14 років роботи у сфері сімейного права жінка стала свідком сотень розлучень, але один тип розпаду шлюбу продовжує її шокувати. 37-річна експертка зізнається, що її не перестають дивувати дружини, які приходять до її офісу із проханням про розлучення, дізнавшись, що вони помирають.

"Вони приходять до мене під час лікування раку і кажуть, що хочуть розлучення. Їм або набридло жити брехнею, і вони усвідомлюють, що життя коротке, або вони розуміють, що не хочуть помирати поруч із партнером, у якого вони більше не закохані", — каже вона мені.

Правозахисниця говорить, що люди зі смертельною хворобою часто мають момент ясності у своєму діагнозі, який змушує їх радикально переглянути свій шлюб, і вони дуже налаштовані довести судовий процес до кінця.

"Іноді вони не знають, чи є вони в термінальній стадії чи ні, але наявності раку з поганим прогнозом достатньо, щоб змусити їх позбутися свого партнера", – додає вона.

Пані Калпаксіс виявила, що жінки, які просять розлучення, як правило, роблять це у віці 50 років, тоді як чоловіки, які виходять із шлюбу, роблять це у віці 70. Але у випадках, коли справу порушує смертельно хворе подружжя, це може статися в будь-якому віці.

Тривалість шлюбу також не впливає на рішення.

"Це майже ніби вони прокидаються [після діагнозу] і вирішують, що не хочуть жити в брехні, і їм набридла ця шарада. У деяких випадках вони відчувають себе повністю відірваними від свого чоловіка. Можливо, вони не підтримали їх через діагностику, як вони хотіли, або, можливо, вони не набирали слабину вдома", — каже вона.

Адвокатка завжди запитує клієнта, чи впевнений він, що хоче пройти через свою хворобу наодинці. Вони незмінно налаштовані.

"Це дуже складно, коли ці люди виходять через двері після такого діагнозу, прагнучи ухвалити таке важливе рішення", — розповідає вона.

Пані Калпаксіс згадує, коли вперше мала справу з таким розлученням. Тоді до неї прийшла жінка, яка перед цим повідомила цю новину своєму чоловікові, і повідомила, що у неї невиліковний діагноз і вона не хоче залишатися в шлюбі до кінця. Її щелепа впала до підлоги, і вона відчувала себе спустошеною через жінку, яка вважала, що їй краще зустрічатися з раком і смертю наодинці, ніж зі своїм чоловіком.

"Наскільки я пам’ятаю, вони були разом більше 20 років, і їй, нарешті, набридло бути останньою", — розповіла адвокатка.

Вона зауважує, що до неї жодного разу не приходили чоловіки зі смертельною хворобою, які хотіли розлучитися.

"Здебільшого ці жінки надто довго трималися в цих стосунках, ставлячи всіх інших на перше місце. Потім вони проходять через діагностику, яка змінює життя, і розуміють, що вони все ще не на першому місці", — пояснює вона.

Від них все ще очікується, що вони будуть вести домашнє господарство і нести той самий тягар, попри те, що їм сказали, що вони скоро помруть.

"Частіше ці жінки приходять до мене незабаром після того, як їм поставлений діагноз. Вони пояснюють, що нічого не змінилося, і їх не підтримують", — розповідає Кассандра Калпаксіс.

Вона бачила жінок, які благали про допомогу та підтримку, розповідали своїм чоловікам, що їм потрібно від них, навіть коли розпочався шлюборозлучний процес.

"Я чула, як вони казали: "Мені справді потрібно, щоб ти допомагав по дому, брав на себе більше дитячих справ. Мені потрібно, щоб ти мене втішив і переконався, що зі мною все гаразд", — розповідає жінка.

Пані Калпаксіс визнає, що важко побачити, як стосунки розриваються через рак чи інші небезпечні хвороби, тому що більшість молодят налаштовані оптимістично, коли клянуться любити одне одного "в хворобі та здоров’ї".

"Тоді вони розуміють, що їхня друга половинка навіть не збирається належним чином підтримувати їх у боротьбі з раком, тому вони вибирають розлучення", — додає вона.

Іноді жінкам легше "повернутися до сім’ї" та отримати підтримку від батьків або братів і сестер протягом останніх місяців життя.

Історія Гелени

Гелена, якій лікарі повідомили, що вона хвора на рак, розповіла про жахливі останні слова, які сказав її чоловік перед тим, як залишити її. Їхній 25-річний шлюб згорів після того, як їй поставили діагноз.

У жінки діагностували множинну мієлому два роки тому, і вона сказала, що спочатку її чоловік був "чудовим" і піклувався про будинок і їхніх домашніх тварин.

Перший етап лікування був "жахливим" для Гелени; вона страждала від багатьох побічних ефектів і залишилася з великою пухлиною на грудях і згорбленою спиною.

"Я не впевнена, коли це почалося, але мій чоловік перестав приходити спати і почав спати на дивані. Він не ходив на прийом до лікаря зі мною, він не хотів мене обіймати, а якщо й робив, то це було нещиро", — розповіла Гелена.

Все сталося в новорічну ніч, коли її чоловік закричав: "Вітаю, твій найгірший кошмар збудеться". Ти помреш на самоті", — сказала вона.

Гелена пояснила причину їх гарячої розмови.

"Раніше здавалося, що чим більше я пояснювала, що мені потрібна його любов, прихильність і підтримка, тим більше він намагався відмовляти мені", — сказала вона.

Тієї ночі чоловік Гелени пішов і відмовився з нею говорити.

Він кілька разів після того приходив до них додому, щоб забрати свої речі і повністю відійшов у фінансовому плані.

"Він перестав платити за мою машину, і її забрали. Він не сплатив іпотечний кредит. На щастя, живлення все ще ввімкнено, і він не вимкнув мій телефон. Я маю інвалідність через колишню роботу, але цього недостатньо. У нас є дві собаки та п’ять котів, про яких я маю піклуватися. Я фізично не в змозі виконувати більшість домашніх справ, хоча роблю все, що можу. Він досі не сказав мені, які проблеми в наших стосунках. Усе це засліпило мене", — розповідає жінка.

Хелена поділилася, що, хоча вона знала, що її рак є проблемою, вона не думала, що в їхніх стосунках є щось погане.

"Як людина, яка любила тебе понад половину нашого життя, раптом стала такою злою та байдужою?" Він був милим, ласкавим чоловіком, який захищав, доки ним не сталося. Я не можу охопити це своїм розумом. Як він виправдовує це у своєму розумі?", — говорить Гелена.

Нагадаємо, що британським медикам вдалося успішно оперувати жінку та видалити з мозку пухлину, діставшись до неї з кавернозного синусу – простору під мозком і за очима. Це було зроблено завдяки новітньому методу хірургічного втручання.