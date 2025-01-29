"Злодей по найму": мужчине платят, чтобы он преследовал и домогался чужих женщин

Парень внешне очень похож на гангстера, поэтому другие мужчины могут стать героями перед своими возлюбленными. Стоимость услуги варьируется в зависимости от дня недели и ряда других факторов.

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Малайзийский предприниматель Шазали Сулейман превратил свой образ крутого парня в бизнес и предлагает "преследовать" партнера клиента, давая ему возможность вмешаться в ситуацию и "защитить" свою половинку как герой. Об этом пишет Daily Star.

Парню часто говорят, что он похож на члена банды. Недавно 28-летний малазиец разместил рекламу своего бизнеса на Facebook.

"Вы устали от того, что ваш партнер считает вас слабым? За разумную плату я могу помочь вам доказать, что они ошибаются", — написал в объявлении Сулейман. Реклама стала вирусной.

Шазали Сулейман Фото: соцмережі

Сулейман объяснил, что клиентам просто нужно указать время и место, и он появится, чтобы "преследовать" их партнера и дать им возможность доказать свою силу, защитив от него "жертву".

Рядом со своей бизнес-рекламой он разместил свое фото со взъерошенными волосами и незажженной сигаретой, чтобы подчеркнуть личный образ крутого парня.

Услуга "злодей по найму" стоит около 22 долларов в будни и около 35 долларов — в выходные, а для клиентов за пределами города взимается дополнительная плата.

Отмечается, что Сулейман, уже имел первые заказы, во время которых делал вид будто "домогается" девушку клиента, пока тот отходил в туалет.

"Когда он (парень, который его снимал, — ред.) вернулся, то встретился со мной, как герой", — пояснил Сулейман.

Напомним, популярного пакистанского ютубера приговорили к общественным работам и созданию 12 видеороликов о защите животных за незаконное содержание львенка.

Фокус также писал о том, что многодетная мать работает на трех работах, а ее муж сидит дома.