Должен обнародовать 12 видеороликов: суд назначил ютуб-блогеру необычное наказание

Мужчина незаконно владел львенком, ведь эти животные не пригодны для одомашнивания. Зверя мужчине подарил знакомый.

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Популярного пакистанского ютубера Раджаба Батт приговорили к общественным работам и созданию 12 видеороликов о защите животных за незаконное содержание львенка. Об этом пишет Daily Star.

Он должен выкладывать эти видеоролики по одному ежемесячно в течение следующего года и опубликовать их для 5,6 миллиона своих подписчиков.

Раджаб Батт был снят на видео, как удерживает львенка в клетке, которого получил в подарок на свою свадьбу в декабре 2023 года от коллеги-ютубера. Мужчина разместил это видео на своем канале, после чего на него пожаловался сотрудник службы охраны дикой природы.

Раджаб Батт и львенок Раджаб Батт и львенок

Суд постановил, что Батт обязан создавать пятиминутное образовательное видео ежемесячно в течение года, чтобы информировать своих зрителей об охране дикой природы и уходе за животными.

Суд обязал отдел дикой природы Лахорского сафари-зоопарка, куда был переселен лев, помочь звезде YouTube в создании его контента.

Сам Батт заявил, что сожалеет о том, что принял в подарок львенка и признал, что "содержать диких животных при таких обстоятельствах неуместно".

"Как влиятельное лицо в социальных сетях, я должен создавать позитивный контент. Я не имел права держать львенка и тем самым подал плохой пример", — сказал Батт.

Он также отметил, что будет заниматься общественной деятельностью и транслировать положительный месседж о правах диких животных через свои соцсети.

Напомним, зоопарк продает тигровую мочу как "лекарство" от ревматизма.

Фокус также писал о том, что в Японии сотрудник зоопарка попался на том, что стал воровать еду у шимпанзе.