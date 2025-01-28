7 долларов за бутылку: зоопарк продает тигриную мочу как "лекарство" от ревматизма (фото)

Мочу собирают из тазика после того, как тигр сходит в туалет. За день зоопарк реализует, максимум, две бутылочки.

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Популярный среди туристов зоопарк дикой природы Яань Бифэнся в юго-западной китайской провинции Сычуань предлагает посетителям бутылочки с "лечебной мочой" амурских тигров по 50 юаней, то есть около 7 долларов США за штуку. Бутылки, содержащие 250 г испражнений, как утверждается, оказывают терапевтический эффект при ревматоидном артрите, растяжениях и мышечных болях, сообщает South China Morning Post

Согласно рекомендациям, применение включает смешивание мочи с белым вином и нанесение на пораженный участок с ломтиками имбиря. Также, как гласят инструкции зоопарка, тигриную мочу можно употреблять внутрь, но пользователям рекомендуется прекратить прием, если у них возникнут какие-либо аллергические реакции.

Один из сотрудников признался, что моча собирается из тазика после того, как тигр помочится.

Также работники зоопарка уточнили, что у них есть официально выданная лицензия на продажу тигриной мочи. Однако все равно продажи оставляют желать лучшего, так как в день удается реализовать, максимум, две бутылки.

После того как информация об этом распространилась в социальных сетях, фармацевт из больницы традиционной китайской медицины провинции Хубэй на условиях анонимности заявил, что тигриная моча не является традиционным лекарством и не имеет доказанного лечебного эффекта.

"Преувеличение его ценности без доказательств искажает традиционную китайскую медицину и наносит вред сохранению тигров", — подчеркнул фармацевт, посоветовав туристам следовать рекомендациям врачей, добавив, что использование непроверенных веществ может "ухудшить состояние".

Напомним, в одном из китайских зоопарков демонстрировали щенков, которых разрисовали под панд.

Также Фокус писал, что в Японии сотрудник зоопарка попался на том, что стал красть еду у шимпанзе.