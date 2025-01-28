7 доларів за пляшку: зоопарк продає тигрову сечу як "ліки" від ревматизму (фото)

Сечу збирають із тазика після того, як тигр сходить у туалет. За день зоопарк реалізує, максимум, дві пляшечки.

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Популярний серед туристів зоопарк дикої природи Яань Біфенся в південно-західній китайській провінції Сичуань пропонує відвідувачам пляшечки з "лікувальною сечею" амурських тигрів по 50 юанів, тобто близько 7 доларів США за штуку. Пляшки, що містять 250 г випорожнень, як стверджується, мають терапевтичний ефект у разі ревматоїдного артриту, розтягнень і м'язових болів, повідомляє South China Morning Post.

Згідно з рекомендаціями, застосування включає змішування сечі з білим вином і нанесення на уражену ділянку зі скибочками імбиру. Також, як свідчать інструкції зоопарку, тигрову сечу можна вживати всередину, але користувачам рекомендується припинити вживання, якщо у них виникнуть будь-які алергічні реакції.

Один зі співробітників зізнався, що сеча збирається з тазика після того, як тигр помочиться.

Також працівники зоопарку уточнили, що у них є офіційно видана ліцензія на продаж тигрової сечі. Утім, однаково продажі залишають бажати кращого, оскільки за день вдається реалізувати, максимум, дві пляшки.

Після того як інформація про це поширилася в соціальних мережах, фармацевт із лікарні традиційної китайської медицини провінції Хубей на умовах анонімності заявив, що тигрова сеча не є традиційними ліками і не має доведеного лікувального ефекту.

"Перебільшення його цінності без доказів спотворює традиційну китайську медицину і завдає шкоди збереженню тигрів", — наголосив фармацевт, порадивши туристам дотримуватися рекомендацій лікарів, додавши, що використання неперевірених речовин може "погіршити стан".

Нагадаємо, в одному з китайських зоопарків демонстрували цуценят, яких розмалювали під панд.

Також Фокус писав, що в Японії співробітник зоопарку попався на тому, що став красти їжу у шимпанзе.