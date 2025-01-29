Має оприлюднити 12 відеороликів: суд призначив ютуб-блогеру незвичне покарання

Чоловік незаконно володів левеням, адже ці тварини не придатні для одомашнення. Звіра чоловіку подарував знайомий.

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Популярного пакистанського ютубера Раджаба Батт засудили до громадських робіт та створення 12 відеороликів про захист тварин за незаконне утримання левеняти. Про це пише Daily Star.

Він має викладати ці відеоролики по одному щомісяця протягом наступного року та опублікувати їх для 5,6 мільйона своїх підписників.

Раджаб Батт був знятий на відео, як утримує левеня в клітці, яке отримав у подарунок на своє весілля в грудні 2023 року від колеги-ютубера. Чоловік розмістив це відео на своєму каналі, після чого на нього поскаржився співробітник служби охорони дикої природи.

Раджаб Батт та левеня Раджаб Батт та левеня

Суд постановив, що Батт зобов'язаний створювати п'ятихвилинне освітнє відео щомісяця протягом року, щоб інформувати своїх глядачів про охорону дикої природи та догляд за тваринами.

Суд зобов'язав відділ дикої природи Лахорського сафарі-зоопарку, куди був переселений лев, допомогти зірці YouTube у створенні його контенту.

Сам Батт заявив що шкодує про те, що прийняв у подарунок левеня та визнав, що "утримувати диких тварин за таких обставин недоречно".

"Як впливова особа в соціальних мережах, я повинен створювати позитивний контент. Я не мав права тримати левеня і тим самим подав поганий приклад", — сказав Батт.

Він також наголосив, що буде займатися громадською діяльністю та транслювати позитивний меседж про права диких тварин через свої соцмережі.

Нагадаємо, зоопарк продає тигрову сечу як "ліки" від ревматизму.

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