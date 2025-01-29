"Лиходій за наймом": чоловіку платять, щоб він переслідував та домагався чужих жінок

Хлопець ззовні дуже подібний на гангстера, тому інші чоловіки можуть стати героями перед своїми коханими. Вартість послуги варіюється залежно від дня тижня та низки інших факторів.

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Малайзійський підприємець Шазалі Сулейман перетворив свій образ крутого хлопця на бізнес та пропонує "переслідувати" партнера клієнта, даючи йому можливість втрутитися в ситуацію та "захистити" свою половинку як герой. Про це пише Daily Star.

Хлопцю часто говорять, що він схожий на члена банди. Нещодавно 28-річний малайзієць розмістив рекламу свого бізнесу на Facebook.

"Ви втомилися від того, що ваш партнер вважає вас слабким? За розумну плату я можу допомогти вам довести, що вони помиляються", — написав в оголошенні Сулейман. Реклама стала вірусною.

Шазалі Сулейман Фото: соцмережі

Сулейман пояснив, що клієнтам просто потрібно вказати час і місце, і він з'явиться, щоб "переслідувати" їхнього партнера і дати їм можливість довести свою силу, захистивши від нього "жертву".

Поряд зі своєю бізнес-рекламою він розмістив своє фото зі скуйовдженим волоссям і незапаленою сигаретою, щоб підкреслити особистий образ крутого хлопця.

Послуга "лиходій за наймом" коштує близько 22 доларів у будні та близько 35 доларів — у вихідні, а для клієнтів за межами міста стягується додаткова плата.

Зазначається, що Сулейман, вже мав перші замовлення, під час яких вдавав ніби "домагається" дівчину клієнта, доки той відходив до туалету.

"Коли він (хлопець, який його винаймав, — ред.) повернувся, то зустрівся зі мною, як герой", — пояснив Сулейман.

Нагадаємо, популярного пакистанського ютубера засудили до громадських робіт та створення 12 відеороликів про захист тварин за незаконне утримання левеняти.

Фокус також писав про те, що багатодітна мати працює на трьох роботах, а її чоловік сидить вдома.