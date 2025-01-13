"Тепер ідилія": багатодітна мати працює на трьох роботах, а її чоловік сидить вдома

Вирішивши не віддавати дітей до садка, подружжя домовилося, що батько візьме на себе роль виховання малечі, поки мати продовжуватиме дистанційно викладати.

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Мати чотирьох дітей, яку звуть Лорен, працює на трьох роботах, поки її чоловік сидить удома. Коли жінка розповіла про цю ситуацію в інтернеті, опублікувавши ролик у TikTok, деякі глядачі почали співчувати їй та плакати.

Відео, на якому жінка пече млинці, обговорюючи свою життєву ситуацію, набрало 114 тисяч вподобайок і 1,3 мільйона переглядів.

"Більшість людей ставляться з ненавистю до такої сімейної динаміки. Вони кажуть, що я не турбуюсь про дітей, і вважають, що мій чоловік недостатньо мужній. Мовляв, він лінивий та користується моєю добротою", — розповіла Лорен в інтерв'ю журналу Newsweek.

Тато в декреті

Раніше жінка була вчителькою на повну ставку, а її партнер працював у Target. Вирішивши не віддавати дітей до дитячого садка, подружжя домовилося, що батько візьме на себе роль виховання малечі, поки мати продовжуватиме викладати дистанційно.

Згодом через проблеми зі здоров'ям Лорен була змушена скоротити роботу, через що сім'я накопичила значні борги. У січні 2020 року діти пішли до школи, тож її чоловік знайшов роботу на повний робочий день. Однак пандемія у березні 2020 року знову спричинила хаос.

Оскільки обоє батьків працювали вдома, а діти відвідували школу дистанційно, напруженість між ними зросла.

"Це був темний час для нашої сім'ї. Ми не ладнали між собою. Врешті-решт чоловік звільнився з роботи наприкінці року. Я також залишила викладацьку посаду і перейшла на віддалену зайнятість в інтернеті", — розповідає Лорен у відео.

Вона захопилася випічкою і почала продавати макарони на місцевих фермерських ринках. Попри успіх, почуття провини змусило її закрити бізнес й повернутись до викладання та репетиторства.

"Зараз я працюю 60-80 годин на тиждень, а чоловік залишається вдома. Він доглядає за дітьми, готує їжу і прибирає. Коли я не працюю, то допомагаю йому", — розповіла Лорен.

Вона впевнена, що чоловік повернеться до роботи, коли їхні діти підуть до школи.

Ставлення людей

Це відео стало резонансним і викликало жваве обговорення у коментарях.

"Партнерство в найкращому вигляді. Очевидно, що ви двоє повідомляєте один одному про свої потреби. Продовжуйте порушувати соціальні норми";

"Бути батьком на повну ставку — це робота!!!";

"Я плачу, коли читаю вашу історію";

"Тепер ідилія!";

"Я не розумію, чому люди нормально ставляться до мам, які сидять вдома, але не до тат";

"Хоча я не хотіла б такого у своєму життя, але якщо вам комфортно, то нехай! Це все, що має значення!".

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