Мати-одиначка під час фотосесії зізналась, що знову вагітна: як відреагувала сім'я

Кейтлін Регланд намагалася розрядити атмосферу, посміхаючись та радісно вигукуючи, перш ніж її партнер ще раз повторив новину.

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Мати-одиначки Кейтлін Регланд з Теннессі (США) застала свою родину зненацька, оголосивши під час спільної фотосесії, що у неї буде ще одна дитина. До недавнього часу вагітність жінки була таємницею, про яку знав лише чоловік. Однак, коли родина зібралася разом, пара вирішила поділитися радістю. Курйозний момент потрапив на відео й став вірусним у TikTok.

У ролику Регланд, її чоловік, син, сестра з коханим, а також батьки готуються позувати для сімейної фотографії. В останню мить майбутній батько, замість того, щоб вигукнути "чіз", каже: "Усі кажіть: "Кейтлін вагітна!". Теща і тесть повторюють за ним, але через кілька секунд всі замовкають, розгублено дивляться на Регланд, не розуміючи, що відбувається.

Ніхто не очікував

Жінка намагається розрядити атмосферу, посміхається та радісно вигукує, перш ніж її партнер ще раз повідомляє про вагітність. Однак навіть після цього лунає нервовий сміх, а батьки Кейтлін, схоже, шоковані й думають, що це розіграш.

У цей момент майбутній батько відвертається від родичів, на його обличчі з’являється незграбна посмішка, після чого він вигукує "yikes" у відповідь на таку реакцію.

Реакція родини на вагітність Фото: TikTok

"Я маю народити у липні. Мій старший син ще не вміє говорити, але впевнена, що він буде хорошим братом. Вирішила поділитися цими кадрами, бо то не типова реакція, яку ви бачите у відео з оголошенням про вагітність", — зазначає Регланд.

Думки глядачів

Користувачі мережі засипали авторку коментарями та привітаннями.

"Кому потрібні вороги, коли у вас є сім'я";

"Вони не люблять няньчитися";

"Так було, коли ми сказали родичам, що я вагітна третьою дитиною";

"Коли моя сестра оголосила про свою 4-ту дитину, ми буквально вигукнули: "О Боже!".

Нагадаємо, 36-річна жінка з міста Ханчжоу (на сході Китай), яку звуть Гун, народила дитину всього через чотири години після того, як дізналася про вагітність.

А от 31-річна Ешлі Сі родом з Род-Айленду (США) приголомшила користувачів соціальних мереж, зізнавшись, що всього за 12 місяців стала мамою аж трьох власних дітей.