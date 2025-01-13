Мать-одиночка во время фотосессии призналась, что снова беременна: как отреагировала семья

Кейтлин Регланд пыталась разрядить атмосферу, улыбаясь и радостно восклицая, прежде чем ее партнер еще раз повторил новость.

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Мать-одиночка Кейтлин Регланд из Теннесси (США) застала свою семью врасплох, объявив во время совместной фотосессии, что у нее будет еще один ребенок. До недавнего времени беременность женщины была тайной, о которой знал только муж. Однако, когда семья собралась вместе, пара решила поделиться радостью. Курьезный момент попал на видео и стал вирусным в TikTok.

В ролике Рэгланд, ее муж, сын, сестра с возлюбленным, а также родители готовятся позировать для семейной фотографии. В последний момент будущий отец, вместо того, чтобы выкрикнуть "чиз", говорит: "Все повторяйте: "Кейтлин беременна!". Теща и тесть повторяют за ним, но через несколько секунд все замолкают, растерянно смотрят на Рэгланд, не понимая, что происходит.

Никто не ожидал

Женщина пытается разрядить атмосферу, улыбается и радостно восклицает, прежде чем ее партнер еще раз сообщает о беременности. Однако даже после этого раздается нервный смех, а родители Кейтлин, похоже, шокированы и думают, что это розыгрыш.

В этот момент будущий отец отворачивается от родственников, на его лице появляется неловкая улыбка, после чего он восклицает "yikes" в ответ на такую реакцию.

Реакция семьи на беременность Фото: TikTok

"Я должна родить в июле. Мой старший сын еще не умеет говорить, но уверена, что он будет хорошим братом. Решила поделиться этими кадрами, потому что это не типичная реакция, которую вы видите в видео с объявлением о беременности", — отмечает Регланд.

Мнения зрителей

Пользователи сети засыпали автора комментариями и поздравлениями.

"Кому нужны враги, когда у вас есть семья";

"Они не любят нянчиться";

"Так было, когда мы сказали родственникам, что я беременна третьим ребенком";

"Когда моя сестра объявила о своем 4-м ребенке, мы буквально воскликнули: "О Боже!".

Напомним, 36-летняя женщина из города Ханчжоу (на востоке Китай), которую зовут Гун, родила ребенка всего через четыре часа после того, как узнала о беременности.

А вот 31-летняя Эшли Си родом из Род-Айленда (США) ошеломила пользователей социальных сетей, признавшись, что всего за 12 месяцев стала мамой аж трех собственных детей.