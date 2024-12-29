Мама щомісяця знімала, як росте її донька, а треба було дивитися на сина (відео)

Американка поділилася роликом, у якому її новонароджену доньку щомісяця передають в обійми 4-річному синові. Ідея полягала в тому, щоб зафіксувати всі етапи розвитку дитини.

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Джесс Даррінгтон з Айдахо (США) вирішила задокументувати, як щомісяця після народження росте її донька. Вона й гадки не мала, що за цей час найбільше змін станеться з її старшою дитиною. Відповідне відео завірусилось в Instagram після публікації.

Жінка поділилася відеороликом, у якому її новонароджену доньку щомісяця передають в обійми 4-річному синові. Ідея полягала в тому, щоб зафіксувати всі етапи розвитку дитини.

"Зазвичай батьки вирішують робити щомісячні фото своїх дітей, які ростуть, і припиняють це робити, коли їм виповнюється 1 рік. Натомість я подумала, що було б круто знімати малечу разом, але не усвідомлювала, наскільки помітно мінятиметься мій син", — зізналася Даррінгтон в інтерв’ю Newsweek.

В описі до ролика жінка написала: "Коли ви хотіли знімати відео, щоб спостерігати, як росте ваша новонароджена дочка, ви насправді спостерігаєте за ростом обох дітей".

Це відео зібрало 5,6 мільйона переглядів і понад 380 коментарів. У кліпі глядачі побачили, як 4-річний хлопчик перетворюється на більш впевненого і зрілого старшого брата.

"Спостерігати за тим, як старші діти люблять новонароджених — це найкраще відчуття в житті";

"Час — такий злодій";

"Цей допис вражає до глибини душі! Моїй дівчинці щойно виповнилося 15 місяців. Клянуся, вона перетворилася з немовляти в малюка за одну ніч";

"Важко повірити, що моя старша дитина вже скоро піде до школи".

"Дні довгі, а роки — короткі, як сказано в приказці, і це дійсно так, коли виховуєш дітей", — резюмувала авторка ролика.

Нагадаємо, раніше бесіда між матір'ю, яку звуть Брітні, та її 6-річною донькою підкорила серця багатьох користувачів соціальних мереж. Відповідне відео за лічені дні зібрало понад 10 мільйонів переглядів.

А от 2-річна Пенелопа з Бостона (США) стала зіркою соціальних мереж після того, як дала несподівану відповідь на просте запитання, поставлене матір’ю. Відповідний ролик швидко завірусився у TikTok.