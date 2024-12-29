Мама ежемесячно снимала, как растет ее дочь, а надо было смотреть на сына (видео)

Американка поделилась роликом, в котором ее новорожденную дочь ежемесячно передают в объятия 4-летнему сыну. Идея заключалась в том, чтобы зафиксировать все этапы развития ребенка.

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Джесс Даррингтон из Айдахо (США) решила задокументировать, как ежемесячно после рождения растет ее дочь. Она понятия не имела, что за это время больше всего изменений произойдет с ее старшим ребенком. Соответствующее видео завирусилось в Instagram после публикации.

Женщина поделилась видеороликом, в котором ее новорожденную дочь ежемесячно передают в объятия 4-летнему сыну. Идея заключалась в том, чтобы зафиксировать все этапы развития ребенка.

"Обычно родители решают делать ежемесячные фото своих детей, которые растут, и прекращают это делать, когда им исполняется 1 год. Вместо этого я подумала, что было бы круто снимать малышей вместе, но не осознавала, насколько заметно будет меняться мой сын", — призналась Даррингтон в интервью Newsweek.

В описании к ролику женщина указала: "Когда вы хотели снимать видео, чтобы наблюдать, как растет ваша новорожденная дочь, вы на самом деле наблюдаете за ростом обоих детей".

Это видео собрало 5,6 миллиона просмотров и более 380 комментариев. В клипе зрители увидели, как 4-летний мальчик превращается в более уверенного и зрелого старшего брата.

"Наблюдать за тем, как старшие дети любят новорожденных — это лучшее ощущение в жизни";

"Время — такой вор";

"Этот пост поражает до глубины души! Моей девочке только что исполнилось 15 месяцев. Клянусь, она превратилась из младенца в малыша за одну ночь";

"Трудно поверить, что мой старший ребенок уже скоро пойдет в школу".

"Дни длинные, а годы — короткие, как сказано в поговорке, и это действительно так, когда воспитываешь детей", — резюмировала автор ролика.

Напомним, ранее беседа между матерью, которую зовут Бритни, и ее 6-летней дочерью покорила сердца многих пользователей социальных сетей. Соответствующее видео за считанные дни собрало более 10 миллионов просмотров.

А вот 2-летняя Пенелопа из Бостона (США) стала звездой социальных сетей после того, как дала неожиданный ответ на простой вопрос, заданный матерью. Соответствующий ролик быстро завирусился в TikTok.