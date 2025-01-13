"Теперь идиллия": многодетная мать работает на трех работах, а ее муж сидит дома

Решив не отдавать детей в садик, супруги договорились, что отец возьмет на себя роль воспитания малышей, пока мать будет продолжать дистанционно преподавать.

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Мать четверых детей, которую зовут Лорен, работает на трех работах, пока ее муж сидит дома. Когда женщина рассказала об этой ситуации в интернете, опубликовав ролик в TikTok, некоторые зрители начали сочувствовать ей и плакать.

Видео, на котором женщина печет блины, обсуждая свою жизненную ситуацию, набрало 114 тысяч лайков и 1,3 миллиона просмотров.

"Большинство людей относятся с ненавистью к такой семейной динамике. Они говорят, что я не забочусь о детях, и считают, что мой муж недостаточно мужественный. Мол, он ленив и пользуется моей добротой", — рассказала Лорен в интервью журналу Newsweek.

Папа в декрете

Ранее женщина была учительницей на полную ставку, а ее партнер работал в Target. Решив не отдавать детей в детский сад, супруги договорились, что отец возьмет на себя роль воспитания малышей, пока мать будет продолжать преподавать дистанционно.

Позже из-за проблем со здоровьем Лорен была вынуждена сократить работу, из-за чего семья накопила значительные долги. В январе 2020 года дети пошли в школу, поэтому ее муж нашел работу на полный рабочий день. Однако пандемия в марте 2020 года снова вызвала хаос.

Поскольку оба родителя работали дома, а дети посещали школу дистанционно, напряженность между ними возросла.

"Это было темное время для нашей семьи. Мы не ладили между собой. В конце концов муж уволился с работы в конце года. Я также оставила преподавательскую должность и перешла на удаленную занятость в интернете", — рассказывает Лорен в видео.

Она увлеклась выпечкой и начала продавать макароны на местных фермерских рынках. Несмотря на успех, чувство вины заставило ее закрыть бизнес и вернуться к преподаванию и репетиторству.

"Сейчас я работаю 60-80 часов в неделю, а муж остается дома. Он присматривает за детьми, готовит еду и убирает. Когда я не работаю, то помогаю ему", — рассказала Лорен.

Она уверена, что муж вернется к работе, когда их дети пойдут в школу.

Отношение людей

Это видео стало резонансным и вызвало оживленное обсуждение в комментариях.

"Партнерство в лучшем виде. Очевидно, что вы двое сообщаете друг другу о своих потребностях. Продолжайте нарушать социальные нормы";

"Быть отцом на полную ставку — это работа!!!";

"Я плачу, когда читаю вашу историю";

"Теперь идиллия!";

"Я не понимаю, почему люди нормально относятся к мамам, которые сидят дома, но не к папам";

"Хотя я не хотела бы такого в своей жизни, но если вам комфортно, то пусть! Это все, что имеет значение!".

Напомним, Джесс Даррингтон из Айдахо (США) решила задокументировать, как ежемесячно после рождения растет ее дочь. Она понятия не имела, что за это время больше всего изменений произойдет с ее старшим ребенком.

А вот 2-летняя Пенелопа из Бостона (США) стала звездой социальных сетей после того, как дала неожиданный ответ на простой вопрос, заданный матерью. Соответствующий ролик быстро завирусился в TikTok.