Талісмани спортсменів потролили CEO ІТ-компанії, який зраджував дружині (відео)

Маскоти бейсбольної команди Philadelphia Phillies відтворили знамениту вірусну сцену, де під час нещодавнього концерту гурту Colplay директора компанії Astronomer Енді Байрона впіймали на зраді зі своєю колегою Крістін Кабот. У коментарях до дій талісманів юзери в мережі відверто реготали з точної схожості відомого скандалу.

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Сам епізод стався під час гри філадельфійців проти команди LA Angels у сегменті "Coldplay Kiss Cam" під час перерви, повідомляє NDTV.

Відео з пародією маскотів стало дуже вірусним в X — набрало 12,5 млн переглядів, понад 261 тис. вподобань та понад дві тисячі коментарів. Спочатку на кадрах можна побачити, як камера показувала пари на трибунах, але потім зупинилася на маскотах Phillie Phanatic та іншому персонажі в блондинистій перуці.

Коли об'єктив показав обох талісманів, вони повністю відтворили відому сцену публічного "палева" директора Astronomer Енді Байрона з його підопічною Крістін Кабот з концерту Coldplay. Спочатку один з учасників пародії різко присів, а інший озирнувся назад, як було в точності на відомому ролику.

На відео, викладеному в мережі з пародією маскотів, можна побачити сміх та захоплення присутніх вболівальників бейсболу. Пересічні американці не приховували своїх емоцій, показуючи сміх і захоплення від побаченого.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту користувачі висловлювали захоплення від "нереальної пародії". Багато з дописувачів відверто заявляли, що реготали та плакати з того, як маскоти точно відтворили "палево" топменеджера відомої компанії.

Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Уявіть собі, що весь світ з тебе сміється, бо ти — зрадливий покидьок. Ось чому я люблю інтернет";

"З одного боку — це весело, з іншого — у когось зруйнувалося життя, і це сумно";

"Я не дивлюсь бейсбол, але це було найкраще, що я бачив";

"Коли ти спалився і став об'єктом насмішок. Лол, цей Байрон — такий йолоп!";

"Я просто сміюся без упину. Боже, це — феноменально!".

Публічна зрада топдиректора з колегою

Раніше Фокус повідомляв, як Coldplay випадково "спалив" CEO ІТ-компанії. На відео бачимо, як фронтмен Кріс Мартін навів "камеру поцілунків" на пару глядачів, які притискались один до одного. З'ясувалось, що чоловік був на концерті не з дружиною, а з коханкою з роботи.

У мережі юзери активно ґлузували з чоловіка, якого з коханкою показали на весь стадіон. Його дружина вже прибрала прізвище чоловіка із соцмереж, а розлучення зрадникові може обійтися в понад $35 млн.

Згодом стало відомі деталі особистого життя Енді Байрона. Виявилося, що обраниця чоловіка, якій публічно зрадив бізнесмен зі своєю колегою, є викладачкою у школі та матір'ю двох дітей.