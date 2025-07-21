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Стиль жизни

Любовница начальника, который "погорел" на концерте, оказалась женой другого богатого мужчины (фото)

начальника компании Эндрю Байрона поймали с любовницей Кристин Кебот на концерте
Кристин Кебот, которую поймали на измене с начальником, замужем | Фото: коллаж Фокус

В сети распространяются фото Кристин Кебот, руководительницы отдела кадров ИТ-компании Astronomer, с ее якобы мужем Эндрю Кеботом, который является генеральным директором бренда алкогольных напитков, и двумя их детьми.

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Женщину накануне "поймали" на якобы измене со своим боссом, руководителем Astronomer Энди Байроном, на концерте Coldplay. В публикации в Facebook, которая, как считается, была сделана в мае 2024 года, Кебот широко улыбалась и щеголяла огромным обручальным кольцом, стоя рядом с владельцем компании Privateer Rum Эндрю Кеботом и двумя маленькими детьми. Об этом пишет New York Post.

Эндрю также видели с обручальным кольцом на левом безымянном пальце на другом фото.

Кристин Кебот с семьей
Кристин Кебот с семьей
Фото: Facebook

Записи о собственности, полученные изданием, показывают, что Кристин и Эндрю проживают вместе по адресу в Рай, штат Нью-Гэмпшир, с 2023 года. Они также вместе приобрели двухэтажный дом с четырьмя спальнями за 2,2 миллиона долларов всего пять месяцев назад.

Женщина также указана как "член консультативного совета" компании Кебота, Privateer Rum, с сентября 2020 года, согласно ее учетной записи LinkedIn, которая впоследствии была удалена.

В 2018 году Кристин и ее бывший муж, Кеннет Торнби, разошлись, а развод был окончательно оформлен в 2022 году, согласно судебным протоколам штата Массачусетс, пишет New York Post. У них есть общий ребенок. А на фото с Эндрю Кеботом, судя по информации в сети, один ребенок — его, а второй — Кристин.

На концерте Coldplay начальника компании "поймали" на измене

Общественный интерес к семейному положению Кристин Кебот возник после ее вирусного видео с другим СЕО — Эндрю Байроном. Их увидели на концерте Coldplay в Бостоне за объятиями.

"Либо у них роман, либо они просто очень застенчивы", — пошутил фронтмен группы Крис Мартин.

Эндрю Байрон и Кристин Кэбот
Эндрю Байрон и Кристин Кэбот
Фото: X (Twitter)

Байрон также женат: на Меган Кэрриган, которая удалила его фамилию из своего Facebook после того, как видео мужа стало вирусным. Затем она деактивировала свои страницы в социальных сетях.

Компания объявила, что Кристин и Энди были отправлены в отпуск из Astronomer до официального расследования их скандала.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, женщина утверждает, что муж изменил ей во время поисков снежного человека.