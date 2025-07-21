Любовница начальника, который "погорел" на концерте, оказалась женой другого богатого мужчины (фото)

В сети распространяются фото Кристин Кебот, руководительницы отдела кадров ИТ-компании Astronomer, с ее якобы мужем Эндрю Кеботом, который является генеральным директором бренда алкогольных напитков, и двумя их детьми.

Related video

Женщину накануне "поймали" на якобы измене со своим боссом, руководителем Astronomer Энди Байроном, на концерте Coldplay. В публикации в Facebook, которая, как считается, была сделана в мае 2024 года, Кебот широко улыбалась и щеголяла огромным обручальным кольцом, стоя рядом с владельцем компании Privateer Rum Эндрю Кеботом и двумя маленькими детьми. Об этом пишет New York Post.

Эндрю также видели с обручальным кольцом на левом безымянном пальце на другом фото.

Кристин Кебот с семьей Фото: Facebook

Записи о собственности, полученные изданием, показывают, что Кристин и Эндрю проживают вместе по адресу в Рай, штат Нью-Гэмпшир, с 2023 года. Они также вместе приобрели двухэтажный дом с четырьмя спальнями за 2,2 миллиона долларов всего пять месяцев назад.

Женщина также указана как "член консультативного совета" компании Кебота, Privateer Rum, с сентября 2020 года, согласно ее учетной записи LinkedIn, которая впоследствии была удалена.

В 2018 году Кристин и ее бывший муж, Кеннет Торнби, разошлись, а развод был окончательно оформлен в 2022 году, согласно судебным протоколам штата Массачусетс, пишет New York Post. У них есть общий ребенок. А на фото с Эндрю Кеботом, судя по информации в сети, один ребенок — его, а второй — Кристин.

На концерте Coldplay начальника компании "поймали" на измене

Общественный интерес к семейному положению Кристин Кебот возник после ее вирусного видео с другим СЕО — Эндрю Байроном. Их увидели на концерте Coldplay в Бостоне за объятиями.

"Либо у них роман, либо они просто очень застенчивы", — пошутил фронтмен группы Крис Мартин.

Эндрю Байрон и Кристин Кэбот Фото: X (Twitter)

Байрон также женат: на Меган Кэрриган, которая удалила его фамилию из своего Facebook после того, как видео мужа стало вирусным. Затем она деактивировала свои страницы в социальных сетях.

Компания объявила, что Кристин и Энди были отправлены в отпуск из Astronomer до официального расследования их скандала.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Видео с концерта быстро стало вирусным, а пользователи соцсетей начали копаться в личной жизни любовников и создавать мемы.

Маскоты бейсбольной команды Philadelphia Phillies воссоздали вирусную сцену, где во время недавнего концерта группы Coldplay Энди Байрона поймали на измене.

Кроме того, женщина утверждает, что муж изменил ей во время поисков снежного человека.