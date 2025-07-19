Врач назвала лучшие продукты, которые надо есть на завтрак, обед и ужин

Многие из нас знают основы хорошего сна: соблюдать режим, отложить телефоны и стараться отдыхать семь-девять часов в сутки.

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Но мы редко говорим о том, что делаем в течение дня и что незаметно саботирует наш сон. Одна из самых недооцененных вещей — это то, что мы едим. Еда посылает сигналы в мозг и кишечник. Питательные вещества, которые вы поглощаете в течение дня, влияют на ваше настроение, уровень энергии и то, насколько хорошо вы спите ночью, пишет CNBC.

Врач Саманта Далл'Аньезе — ЛОР и специалист по медицине сна с 18-летним опытом пристально следит за тем, что кладет на свою тарелку. Некоторые продукты помогают ей оставаться сосредоточенной. Другие помогают расслабиться. А некоторые — это маленькие, вкусные инструменты, которые помогают заснуть и долго спать.

Вот что врач ест каждый день, чтобы повысить свою энергию, обострить ум и заснуть ночью:

Завтрак

На завтрак Саманта обычно ест яйца для получения белка, а затем небольшую миску фруктов с тыквенными семечками.

Вот другие продукты, которые вы можете включить, чтобы начать день с большей энергией, сосредоточенностью и поддержкой кишечника:

Авокадо богато полезными жирами и магнием, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и снижает риск позднего дневного падения энергии.

Овес содержит много сложных углеводов и триптофана, которые помогают производить и поддерживать серотонин и регуляцию энергии.

Миндаль или тыквенные семечки являются отличными источниками магния, который помогает регулировать стресс и поддерживает выработку мелатонина позже днем.

Йогурт и кефир — это ферментированные продукты, которые поддерживают здоровье кишечника, который тесно связан с настроением и сном.

Йогурт поддерживает здоровье кишечника Фото: Freepik

Обед

На обед врач употребляет блюда, которые поддерживают сосредоточенность и уменьшают воспаление. Жирная рыба, бобовые и свежие овощи являются частью ее распорядка дня.

Вот несколько других вариантов обеда, которые питают ваш мозг и способствуют лучшему сну позже:

Жирная рыба, особенно лосось или сардины, богата омега-3 и витамином D, которые способствуют ясности ума и лучшему сну.

Нут богат клетчаткой, витаминами группы В и магнием, которые способствуют лучшему качеству сна и метаболизма.

Помидоры являются главным источником ликопина, антиоксиданта, связанного с улучшением продолжительности сна и защитой сердечно-сосудистой системы.

Нут богат клетчаткой, витаминами группы В и магнием. Фото: Freepik

Дневные перекусы

Днем врач употребляет легкие блюда. Если ей нужно что-то, что поддержит ее до ужина, Саманта может взять фрукты или горсть семян или орехов.

Эти варианты перекусов могут помочь стабилизировать энергию и поддержать переход вашего организма к вечеру:

Арбуз увлажняет и богат ликопином и другими антиоксидантами.

Грейпфрут является прекрасным источником каротиноидов и клетчатки, которая помогает пищеварению.

Фисташки естественно богаты мелатонином и содержат полезные жиры и растительный белок — отличный вариант, чтобы помочь вашему организму расслабиться.

Темный шоколад в небольших количествах содержит соединения, повышающие уровень серотонина, антиоксиданты и магний. Врач рекомендует есть его по крайней мере за три-четыре часа до сна из-за содержания кофеина.

Арбуз богат ликопином и другими антиоксидантами Фото: Freepik

Ужин

На ужин Саманта больше всего сосредотачивается на продуктах, способствующих сну. Обычно она ест белок с бобовыми.

"Я также люблю начинать трапезу с чего-то на томатной основе. Зимой это часто теплый томатный суп. Летом я готовлю охлажденный гаспачо. После ужина я всегда ем киви или, если могу их найти, немного терпких вишен", — рассказывает Саманта.

Вот некоторые продукты, которые помогут вашему организму успокоиться:

Темно-листовая зелень, такая как шпинат или мангольд, богата магнием, железом и фолатом.

Цельнозерновые продукты (такие как киноа или коричневый рис) являются хорошими источниками сложных углеводов, которые поддерживают стабильную энергию и помогают мозгу эффективнее усваивать триптофан.

Индейка богата белком и триптофаном. Это хорошая альтернатива животному белку, которая способствует насыщению и может поддерживать сон, если ее употреблять умеренно за ужином.

Тертые вишни являются одним из немногих природных источников мелатонина, который улучшает качество и продолжительность сна.

Киви богаты антиоксидантами и серотонином. Исследования показывают, что это может помочь людям быстрее заснуть и дольше спать.

Молоко является традиционным вечерним выбором не просто так. Независимо от того, цельное оно или с пониженным содержанием жира, оно богато триптофаном, поддерживает выработку мелатонина, а также содержит много альфа-лактальбумина, который способствует пищеварению и укрепляет иммунную систему.

Молоко поддерживает выработку мелатонина Фото: Freepik

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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