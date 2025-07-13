Мужчина показал цены на продукты в самых дешевых супермаркетах Испании и Украины (фото)

Украинский блогер решил сравнить цены на базовые продукты в супермаркетах Украины и Испании, чтобы выяснить, где дешевле с учетом разницы в уровне заработных плат.

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Украинский TikTok-блогер, которого зовут Артур, вместе с женой решил провести социальный эксперимент, сравнив цены в Украине и "самом дешевом супермаркете Испании" — Mercadona. Результаты он обнародовал в своем блоге.

Перед началом покупок мужчина отметил существенную разницу в уровне доходов между странами.

"Сегодня мы с женой, которая находится в Испании, сравниваем цены в европейском магазине и украинском "АТБ". Посмотрим, где дешевле. Напоминаем, что средняя заработная плата в Украине 450 евро, а в Испании — 1400. Для объективности мы будем брать базовые продукты, которые каждый покупает повседневно", — заявил Артур в начале своего исследования.

Супруги сравнили цены в супермаркетах Фото: TikTok

Украинец подчеркнул, что для удобства все цены будет переводить в гривны.

Цены на продукты

Половинка хлеба: в Украине — 37 грн, в Испании — 44 грн;

Картофель: в Украине — 40 грн, в Испании — 97 грн (блогер покупал полкилограмма);

Яблоки: 70 и 134 грн соответственно;

Макароны: 54 и 37 грн соответственно;

Молоко: в Украине — 56 грн, а в Испании — 45 грн;

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

Яйца (12 шт.): 91 и 120 грн;

Подсолнечное масло: 81 и 83 грн соответственно;

Куриное филе: в Украине — 191 грн (за кг), в Испании — 280 грн;

Сыр гауда: 143 и 116 грн соответственно;

Бутыль вода: 71 и 60 грн.

"Вот такая корзина с продуктами в Украине обойдется в 851 грн, а в Испании — 1023 грн! Разница — 170 грн или 3,5 евро. Нормальный ли этот ценовой отрыв между странами, решать вам", — подытожил Артур.

Артур удивлен, увидев цены в обеих странах Фото: TikTok

Мнения зрителей

"Для справедливости еще сравните коммуналку и аренду жилья", — прокомментировал пользователь сети, подписанный как Сергей;

"Почему Mercadona самый дешевый? Lidl самый дешевый", — добавил другой участник обсуждения;

"В Испании минималка 1400 евро, а не средняя", — отметила женщина, которая работает в Испании.

Больше всего упреков к блогеру было относительно выбора супермаркетов (мол, в Испании Mercadona не самый дешевый супермаркет), а также названой "вилки" заработных плат — "все зависит от региона".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогер сравнил цены в супермаркетах Австралии и Украины. В Австралии за все придется отдать 1254 грн, а в Украине — 1172 грн. Разница в 82 грн или 2 американских доллара.

Блогер и предпринимательница София Ванивская в рамках эксперимента сравнила цены на продукты в украинских и польских магазинах. Девушка была поражена, когда начала подводить итоги.

А вот 34-летняя Рэйчел Баучер из Саутгемптона, Великобритания, во время обычного шопинга в супермаркете Costco наткнулась на настоящее золото, которое продавалось в отделе с элитными товарами.