Чоловік порівняв ціни на продукти у найдешевших супермаркетах Іспанії та України (фото)

Український блогер вирішив порівняти ціни на базові продукти у супермаркетах України та Іспанії, аби з'ясувати, де харчуватися дешевше з урахуванням різниці в рівні заробітних плат.

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Український TikTok-блогер, якого звуть Артур, разом із дружиною вирішив провести соціальний експеримент, порівнявши ціни в Україні та "найдешевшому супермаркеті Іспанії" — Mercadona. Результати він оприлюднив у своєму блозі.

Перед початком покупок чоловік наголосив на суттєвій різниці у рівні доходів між країнами.

"Сьогодні ми з дружиною, яка знаходиться в Іспанії, порівнюємо ціни в європейському магазині та українському "АТБ". Побачимо, де дешевше. Нагадуємо, що середня заробітна плата в Україні 450 євро, а в Іспанії — 1400. Для об’єктивності ми братимемо базові продукти, які кожен купує повсякденно", — заявив Артур на початку свого дослідження.

Подружжя порівняло ціниу супермаркетах Фото: TikTok

Українець підкреслив, що для зручності все ціни буде переводити в гривні.

Ціни на продукти

Половинка хліба: в Україні — 37 грн, в Іспанії — 44 грн;

Картопля: в Україні — 40 грн, в Іспанії — 97 грн (блогер купував пів кілограма);

Яблука: 70 і 134 грн відповідно;

Макарони: 54 і 37 грн відповідно;

Молоко: в Україні — 56 грн, а в Іспанії — 45 грн;

Коментарі глядачів Фото: TikTok Коментарі глядачів Фото: TikTok

Яйця (12 шт.): 91 і 120 грн;

Соняшникова олія: 81 і 83 грн відповідно;

Куряче філе: в Україні — 191 грн (за кг), в Іспанії — 280 грн;

Сир гауда: 143 і 116 грн відповідно;

Бутиль вода: 71 і 60 грн.

"Ось такий кошик з продуктами в Україні обійдеться в 851 грн, а в Іспанії — 1023 грн! Різниця — 170 грн або 3,5 євро. Чи нормальний цей ціновий відрив між країнами, вирішувати вам", — підсумував Артур.

Артур здивований, побачивши ціни в обох країнах Фото: TikTok

Думки глядачів

"Для справедливості ще порівняйте комуналку й оренду житла", — прокоментував користувач мережі, підписаний як Сергій;

"Чому Mercadona найдешевший? Lidl найдешевший", — додав інший учасник обговорення;

"В Іспанії мінімалка 1400 євро, а не середня", — зауважила жінка, яка працює в Іспанії.

Найбільше закидів до блогера було стосовно вибору супермаркетів (мовляв, в Іспанії Mercadona не найдешевший супермаркет), а також названої "вилки" заробітних плат — "все залежить від регіону".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогер порівняв ціни у супермаркетах Австралії та України. В Австралії за все доведеться віддати 1254 грн, а в Україні — 1172 грн. Різниця у 82 грн або 2 американських долари.

Блогерка та підприємниця Софія Ванівська в рамках експерименту порівняла ціни на продукти в українських та польських магазинах. Дівчина була вражена, коли почала підбивати підсумки.

А от 34-річна Рейчел Баучер із Саутгемптона, Велика Британія, під час звичайного шопінгу в супермаркеті Costco натрапила на справжнє золото, яке продавалося у відділі з елітними товарами.