"Просто нема слів": чоловік порівняв ціни у супермаркетах Італії та України (фото)

Український блогер, якого звуть Артур, показав ціни у популярних супермаркетах обох країн. Висновками він поділився з підписниками свого блогу в TikTok.

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У реалізації задуму чоловікові допомогла подруга. Перед тим, як піти на закупи, він наголосив, що рівень середньої заробітної плати в Італії та Україні відрізняється більш ніж відчутно.

"Сьогодні ми з подругою будемо порівнювати ціни в одному з найдешевших магазинів Італії — Lidl та в українському "Сільпо". Побачимо, де дешевше. І нагадуємо, що середня заробітна плата в Італії становить 2000 євро, а в Україні — 450", — розпочав свій соціальний експеримент Артур.

Ціни в супермаркетах Італії та України майже зрівнялися в ціні Фото: TikTok

Він також додав, що братиме до кошика тільки базові продукти, а всі ціни буде відразу переводити у національну валюту — для зручності.

Ціни на продукти

Яблука (за кілограм) — 71 грн в Італії та 90 кг в Україні (блогер брав два кілограми);

Картопля (за кілограм) — 79 грн і 77 грн відповідно (також купував два кілограми);

Хліб — 88 грн і 35 грн;

Яйця (10 шт.) — 104 грн і 73 грн відповідно;

Сир (гауда) — 75 грн за 100 г в Італії та 70 грн за 100 г в Україні;

Курячі стегенця (1 кг) — 224 грн і 189 грн;

Молоко (1 л) — 31 грн і 57 грн;

Вода — 9 грн в Італії, в Україні — 22 грн.

"За ті самі продукти в Італії у нас вийшло 831 грн, а в Україні 783 грн. Різниця — 48 гривень або 1 євро. А тепер згадуємо середню зарплату — і це просто жах!" — підсумував Артур.

Що пишуть глядачі?

"Сільпо" — один із найдорожчих магазинів", — написала учасниця обговорення, яку звуть Анна, зібравши найбільшу кількість вподобайок;

"Зарплата в Італії далеко не 2000, автор не треба переборщувати. Середня близько 1300 — це я не беру до уваги південь Італії, де зарплата близько 700-800 євро", — додав інший користувач, підписаний як "Олег";

Коментарі від глядачів Фото: TikTok Коментарі від глядачів Фото: TikTok

Наступна глядачка зауважила: "Середня зарплата в Італії — 1350 євро. Ну от навіщо брехати?";

"Просто нема слів", — прокоментувала ще одна.

Це відео швидко стало популярним, зібравши понад 400 тисяч переглядів, 14 тисяч вподобайок, безліч репостів та інших реакцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогерка та підприємниця Софія Ванівська в рамках експерименту порівняла ціни на продукти в українських та польських магазинах. Дівчина була вражена, коли почала підбивати підсумки.

Українка поскаржилась на погану сіль у супермаркетах. За словами Ірини Каленської, чи не весь асортимент солі, представлений в наших магазинах — це імпорт з Туреччини. Жінка стверджує, що якість продукції часто досить сумнівна.

А от 34-річна Рейчел Баучер із Саутгемптона, Велика Британія, під час звичайного шопінгу в супермаркеті Costco натрапила на справжнє золото, яке продавалося у відділі з елітними товарами.