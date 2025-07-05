"Просто нет слов": мужчина сравнил цены в супермаркетах Италии и Украины (фото)

Украинский блогер, которого зовут Артур, показал цены в популярных супермаркетах обеих стран. Выводами он поделился с подписчиками своего блога в TikTok.

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В реализации замысла мужчине помогла подруга. Перед тем, как пойти за покупками, он отметил, что уровень средней заработной платы в Италии и Украине отличается более чем ощутимо.

"Сегодня мы с подругой будем сравнивать цены в одном из самых дешевых магазинов Италии — Lidl и в украинском "Сильпо". Посмотрим, где дешевле. И напоминаем, что средняя заработная плата в Италии составляет 2000 евро, а в Украине — 450", — начал свой социальный эксперимент Артур.

Цены в супермаркетах Италии и Украины почти сравнялись в цене Фото: TikTok

Он также добавил, что будет брать в корзину только базовые продукты, а все цены сразу переводит в национальную валюту — для удобства.

Цены на продукты

Яблоки (за килограмм) — 71 грн в Италии и 90 кг в Украине (блогер брал два килограмма);

Картофель (за килограмм) — 79 грн и 77 грн соответственно (также покупал два килограмма);

Хлеб — 88 грн и 35 грн;

Яйца (10 шт.) — 104 грн и 73 грн соответственно;

Сыр (гауда) — 75 грн за 100 г в Италии и 70 грн за 100 г в Украине;

Куриные окорочка (1 кг) — 224 грн и 189 грн;

Молоко (1 л) — 31 грн и 57 грн;

Вода — 9 грн в Италии, в Украине — 22 грн.

"За те же продукты в Италии у нас получилось 831 грн, а в Украине 783 грн. Разница — 48 гривен или 1 евро. А теперь вспоминаем среднюю зарплату — и это просто ужас!" — подытожил Артур.

Что пишут зрители?

"Сильпо" — один из самых дорогих магазинов", — написала участница обсуждения, которую зовут Анна, собрав наибольшее количество лайков;

"Зарплата в Италии далеко не 2000, автор не надо перебарщивать. Средняя около 1300 — это я не беру во внимание юг Италии, где зарплата около 700-800 евро", — добавил другой пользователь, подписанный как "Олег";

Комментарии от зрителей Фото: TikTok Комментарии от зрителей Фото: TikTok

Следующая зрительница заметила: "Средняя зарплата в Италии — 1350 евро. Ну вот зачем врать?";

"Просто нет слов", — прокомментировала еще одна.

Это видео быстро стало популярным, собрав более 400 тысяч просмотров, 14 тысяч лайков, множество репостов и других реакций.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогерша и предпринимательница София Ванивская в рамках эксперимента сравнила цены на продукты в украинских и польских магазинах. Девушка была поражена, когда начала подводить итоги.

Украинка пожаловалась на плохую соль в супермаркетах. По словам Ирины Каленской, чуть ли не весь ассортимент соли, представленный в наших магазинах — это импорт из Турции. Женщина утверждает, что качество продукции часто довольно сомнительное.

А вот 34-летняя Рэйчел Баучер из Саутгемптона, Великобритания, во время обычного шопинга в супермаркете Costco наткнулась на настоящее золото, которое продавалось в отделе с элитными товарами.