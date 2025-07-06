Какие овощи имеют меньше всего сахара: диетолог назвала 12 лучших вариантов

Некоторые овощи содержат больше природного сахара, чем другие. Диетолог поделилась, какие овощи наименее сладкие, чтобы лучше контролировать уровень сахара в крови.

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Во фруктах и овощах содержатся природные сахара и крахмал — это не то же самое, что добавленные сахара в сладостях и газированных напитках. Натуральные продукты содержат ещё и клетчатку, которая замедляет усвоение сахара, а также витамины, минералы и фитонутриенты, пишет Eating Well.

Даже несмотря на их пользу, стоит знать, какие овощи имеют самое низкое содержание природного сахара. Ниже — список из 12 овощей с низким содержанием сахара, которые стоит включить в ежедневный рацион, которым поделилась диетолог Бьянка Тамбурелло.

1. Шпинат

Содержание сахара: 0,1 г на 1 стакан сырого шпината

Один из наименее сладких овощей. Шпинат богат калием, кальцием, витаминами A и C, фолатом и другими питательными веществами.

2. Мангольд

Содержание сахара: 0,5 г на 1 стакан сырых листьев

Мангольд — недооцененная, но очень полезная зелень. Содержит витамины A, C, K и несколько витаминов группы B.

3. Сельдерей

Содержание сахара: 1 г на 2 сырых стебля

Бюджетный и полезный овощ. Сельдерей на 95% состоит из воды, также содержит клетчатку, калий и витамин K.

4. Салат

Содержание сахара: 1 г на 2 стакана листьев

Легкий в усвоении овощ. Салаты, такие как ромен, содержат антиоксидант лютеин, который снижает воспаление и поддерживает здоровье глаз.

5. Брокколи

Содержание сахара: 1,5 г на 1 стакан сырой брокколи

На 90% состоит из воды, содержит кальций, магний, клетчатку. Известен своими антиоксидантными свойствами.

6. Цветная капуста

Содержание сахара: 2 г на 1 стакан сырой капусты

Цветная капуста универсальна: ее используют как основу для пиццы, смузи и гарниров. Источник калия и витамина C.

7. Грибы

Содержание сахара: 2 г на 1 стакан сырых грибов

Содержат калий, фолиевую кислоту, селен и антиоксидант бетаин. Поддерживают стабильный уровень глюкозы в крови.

8. Огурцы

Содержание сахара: 3 г на 1 средний огурец

На 96% состоят из воды. Огурцы хорошо утоляют жажду и содержат магний, кальций и калий.

9. Цуккини

Содержание сахара: 3 г на 1 маленький сырой кабачок

На 95% состоит из воды, обеспечивает организм минералами и витаминами. Хороший выбор для блюд без крахмала.

10. Баклажан

Содержание сахара: 3 г на 1 стакан сырого баклажана

Имеет много клетчатки, калий, фолат и бета-каротин, который организм превращает в витамин A.

11. Болгарский перец

Содержание сахара: 3 г на 1 маленький красный перец

Несмотря на сладковатый вкус, имеет низкое содержание сахара. Содержит витамины A, C, E, K, а также калий и магний.

12. Зеленая фасоль

Содержание сахара: менее 5 г на 1 стакан вареной фасоли: менее 5 г на 1 стакан вареной фасоли

Богата клетчаткой, белком, калием, фолатом и витамином C. Прекрасно подходит в качестве гарнира или основы для салатов.

Напомним, если вы испытываете постоянный голод и хотите дольше чувствовать сытость, диетолог советовал добавить в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. В частности, он назвал топ продуктов, которые придают ощущение сытости

Фокус также писал, что некоторые продукты могут казаться простым топливом для организма, но в глубине каждого кусочка могут скрываться невидимые факторы, влияющие на наш разум. Последние данные свидетельствуют о том, что сам выбор между органическими и обычными продуктами питания может незаметно влиять на стареющий мозг.