Какие овощи имеют меньше всего сахара: диетолог назвала 12 лучших вариантов
Некоторые овощи содержат больше природного сахара, чем другие. Диетолог поделилась, какие овощи наименее сладкие, чтобы лучше контролировать уровень сахара в крови.
Во фруктах и овощах содержатся природные сахара и крахмал — это не то же самое, что добавленные сахара в сладостях и газированных напитках. Натуральные продукты содержат ещё и клетчатку, которая замедляет усвоение сахара, а также витамины, минералы и фитонутриенты, пишет Eating Well.
Даже несмотря на их пользу, стоит знать, какие овощи имеют самое низкое содержание природного сахара. Ниже — список из 12 овощей с низким содержанием сахара, которые стоит включить в ежедневный рацион, которым поделилась диетолог Бьянка Тамбурелло.
1. Шпинат
Содержание сахара: 0,1 г на 1 стакан сырого шпината
Один из наименее сладких овощей. Шпинат богат калием, кальцием, витаминами A и C, фолатом и другими питательными веществами.
2. Мангольд
Содержание сахара: 0,5 г на 1 стакан сырых листьев
Мангольд — недооцененная, но очень полезная зелень. Содержит витамины A, C, K и несколько витаминов группы B.
3. Сельдерей
Содержание сахара: 1 г на 2 сырых стебля
Бюджетный и полезный овощ. Сельдерей на 95% состоит из воды, также содержит клетчатку, калий и витамин K.
4. Салат
Содержание сахара: 1 г на 2 стакана листьев
Легкий в усвоении овощ. Салаты, такие как ромен, содержат антиоксидант лютеин, который снижает воспаление и поддерживает здоровье глаз.
5. Брокколи
Содержание сахара: 1,5 г на 1 стакан сырой брокколи
На 90% состоит из воды, содержит кальций, магний, клетчатку. Известен своими антиоксидантными свойствами.
6. Цветная капуста
Содержание сахара: 2 г на 1 стакан сырой капусты
Цветная капуста универсальна: ее используют как основу для пиццы, смузи и гарниров. Источник калия и витамина C.
7. Грибы
Содержание сахара: 2 г на 1 стакан сырых грибов
Содержат калий, фолиевую кислоту, селен и антиоксидант бетаин. Поддерживают стабильный уровень глюкозы в крови.
8. Огурцы
Содержание сахара: 3 г на 1 средний огурец
На 96% состоят из воды. Огурцы хорошо утоляют жажду и содержат магний, кальций и калий.
9. Цуккини
Содержание сахара: 3 г на 1 маленький сырой кабачок
На 95% состоит из воды, обеспечивает организм минералами и витаминами. Хороший выбор для блюд без крахмала.
10. Баклажан
Содержание сахара: 3 г на 1 стакан сырого баклажана
Имеет много клетчатки, калий, фолат и бета-каротин, который организм превращает в витамин A.
11. Болгарский перец
Содержание сахара: 3 г на 1 маленький красный перец
Несмотря на сладковатый вкус, имеет низкое содержание сахара. Содержит витамины A, C, E, K, а также калий и магний.
12. Зеленая фасоль
Содержание сахара: менее 5 г на 1 стакан вареной фасоли: менее 5 г на 1 стакан вареной фасоли
Богата клетчаткой, белком, калием, фолатом и витамином C. Прекрасно подходит в качестве гарнира или основы для салатов.
Напомним, если вы испытываете постоянный голод и хотите дольше чувствовать сытость, диетолог советовал добавить в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. В частности, он назвал топ продуктов, которые придают ощущение сытости
Фокус также писал, что некоторые продукты могут казаться простым топливом для организма, но в глубине каждого кусочка могут скрываться невидимые факторы, влияющие на наш разум. Последние данные свидетельствуют о том, что сам выбор между органическими и обычными продуктами питания может незаметно влиять на стареющий мозг.