Что поесть, чтобы не чувствовать себя голодным: топ продуктов, которые придают ощущение сытости

Если вы испытываете постоянный голод и хотите дольше чувствовать сытость, диетолог советует добавить в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки.

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Об этом пишет Verywellhealth.

Высокое содержание клетчатки и одновременно низкое содержание углеводов поможет вам дольше не чувствовать голод. Такой состав имеют некрахмалистые фрукты, овощи, орехи, семена и бобовые.

Продукты, придающие ощущение сытости

Малина

Одна горсть малины обеспечивает около 25% вашей суточной потребности в клетчатке. Наслаждайтесь малиной отдельно или с йогуртом, овсянкой, блинами или гранолой.

Ежевика

В порции весом 100 г содержится 10 г углеводов и 5 г клетчатки. В то же время другие ягоды, такие как черника и клубника, содержат 2 г клетчатки, что значительно меньше, чем в ежевике.

авокадо

Авокадо является полезным источником жиров. Он также содержит калий, магний, витамин С, витамин В6 и другие питательные вещества. Этот фрукт обычно выращивают в Мексике и Центральной Америке. Из него можно приготовить гуакамоле, нарезать авокадо в салат или намазать на тосты.

Цветная капуста

Низкое содержание углеводов объясняет, почему цветная капуста является базой низкоуглеводных диет. Существует множество способов приготовления этого овоща для получения более интересных вкусов и текстур. Кроме приготовления на пару, рассмотрите возможность запекания, или употребления ее в измельченном виде будто "рис из цветной капусты". Она также может стать натуральной основой для пиццы без глютена.

Брокколи

Брокколи содержит высокий уровень витамина С, полезного для вашей иммунной системы, а также кальций и витамин К, которые поддерживают здоровье ваших костей.

Брокколи содержит высокий уровень витамина С Фото: Miles Peacock/ Unsplash

Зеленая фасоль

Зеленая фасоль — это вариант с гораздо меньшим содержанием углеводов, чем нут или черная фасоль.

Едамаме

Эдамаме — это незрелые соевые бобы. Они популярны в восточноазиатской кухне. Часто подаются приготовленные на пару, и в кожуре, и нет, со щепоткой соли для усиления вкуса.

Капуста Кейл

Как и другие темно-зеленые листовые овощи и крестоцветные овощи, капуста кале содержит много необходимых питательных веществ и часто называется "суперпищей". Это также хороший вариант, если вы пытаетесь увеличить потребление клетчатки, придерживаясь при этом низкоуглеводного питания.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста поддерживает вашу иммунную систему, здоровье крови и костей, а также содержит антиоксиданты, которые защищают ваши клетки от повреждения.

Овсяные отруби

Содержание углеводов в овсяных отрубях достаточно низкое, по сравнению с 48 г углеводов в том же количестве пшеничного хлеба. Вы можете есть овсяные отруби вареными или запеченными в виде каши или выпечки, или посыпать ими фрукты, йогурт или салаты.

Бразильский орех

Большинство орехов имеют высокое содержание клетчатки, но также высокий уровень углеводов. Бразильские орехи являются исключением из этого правила. Вы можете есть их отдельно, добавлять в салаты или перемалывать в ореховую пасту.

Напомним, некоторые продукты могут казаться простым топливом для организма, но в глубине каждого кусочка могут скрываться невидимые факторы, влияющие на наш разум. Последние данные свидетельствуют о том, что сам выбор между органическими и обычными продуктами питания может незаметно влиять на стареющий мозг.

Фокус также ранее писал, что существует несколько самых быстрых способов разморозить продукты, чтобы они не потеряли своей пользы.