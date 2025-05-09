Що поїсти, щоб не відчувати себе голодним: топ продуктів, які надають відчуття ситості

Якщо ви відчуваєте постійний голод і хочете довше відчувати ситість, дієтолог радить додати до свого раціону продукти з високим вмістом клітковини.

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Про це пише Verywellhealth.

Високий вміст клітковини та водночас низький вміст вуглеводів допоможе вам довше не відчувати голод. Такий склад мають некрохмалисті фрукти, овочі, горіхи, насіння та бобові.

Продукти, що надають відчуття ситості

Малина

Одна жменя малини забезпечує майже 25% вашої добової потреби в клітковині. Насолоджуйтесь малиною окремо або з йогуртом, вівсянкою, млинцями чи гранолою.

Ожина

У порції вагою 100 г міститься 10 г вуглеводів і 5 г клітковини. Водночас інші ягоди, як-от чорниця та полуниця, містять 2 г клітковини, що значно менше, ніж в ожині.

Авокадо

Авокадо є корисним джерелом жирів. Він також містить калій, магній, вітамін С, вітамін В6 та інші поживні речовини. Цей фрукт зазвичай вирощують у Мексиці та Центральній Америці. З нього можна приготувати гуакамоле, нарізати авокадо в салат або намазати на тости.

Цвітна капуста

Низький вміст вуглеводів пояснює, чому цвітна капуста є базою низьковуглеводних дієт. Існує безліч способів приготування цього овочу для отримання цікавіших смаків і текстур. Окрім приготування на пару, розгляньте можливість запікання, або вживання її в подрібненому вигляді ніби "рис з цвітної капусти". Вона також може стати натуральною основою для піци без глютену.

Броколі

Броколі містить високий рівень вітаміну С, корисного для вашої імунної системи, а також кальцій та вітамін К, які підтримують здоров'я ваших кісток.

Броколі містить високий рівень вітаміну С Фото: Miles Peacock/ Unsplash

Зелена квасоля

Зелена квасоля — це варіант із набагато меншим вмістом вуглеводів, ніж нут або чорна квасоля.

Едамаме

Едамаме — це незрілі соєві боби. Вони популярні у східноазійській кухні. Часто подаються приготовані на пару, і в шкірці, і без, з дрібкою солі для посилення смаку.

Капуста Кейл

Як й інші темно-зелені листові овочі та хрестоцвіті овочі, капуста кале містить багато необхідних поживних речовин і часто називається "суперїжею". Це також гарний варіант, якщо ви намагаєтеся збільшити споживання клітковини, дотримуючись водночас низьковуглеводного харчування.

Брюссельська капуста

Брюссельська капуста підтримує вашу імунну систему, здоров'я крові та кісток, а також містить антиоксиданти, які захищають ваші клітини від пошкодження.

Вівсяні висівки

Вміст вуглеводів у вівсяних висівках досить низький, порівняно з 48 г вуглеводів у тій самій кількості пшеничного хліба. Ви можете їсти вівсяні висівки вареними або запеченими у вигляді каші чи випічки, або посипати ними фрукти, йогурт чи салати.

Бразильський горіх

Більшість горіхів мають високий вміст клітковини, але також високий рівень вуглеводів. Бразильські горіхи є винятком із цього правила. Ви можете їсти їх окремо, додавати до салатів або перемелювати на горіхову пасту.

Нагадаємо, деякі продукти можуть здаватися простим паливом для організму, але в глибині кожного шматочка можуть ховатися невидимі чинники, що впливають на наш розум. Останні дані свідчать про те, що сам вибір між органічними та звичайними продуктами харчування може непомітно впливати на мозок, що старіє.

Фокус також раніше писав, що існує кілька найшвидших способів розморозити харчі, щоб вони не втратили своєї користі.