Які овочі мають найменше цукру: дієтологиня назвала 12 найкращих варіантів

Деякі овочі містять більше природного цукру, ніж інші. Дієтологиня поділилась, які овочі найменш солодкі, щоб краще контролювати рівень цукру в крові.

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У фруктах та овочах містяться природні цукри й крохмаль – це не те саме, що додані цукри у солодощах і газованих напоях. Натуральні продукти містять ще й клітковину, яка уповільнює засвоєння цукру, а також вітаміни, мінерали й фітонутрієнти, пише Eating Well.

Навіть попри їхню користь, варто знати, які овочі мають найнижчий вміст природного цукру. Нижче – список із 12 овочів із низьким вмістом цукру, які варто включити у щоденний раціон, яким поділилась дієтологиня Бьянка Тамбурелло.

1. Шпинат

Вміст цукру: 0,1 г на 1 склянку сирого шпинату

Один із найменш солодких овочів. Шпинат багатий на калій, кальцій, вітаміни A та C, фолат та інші поживні речовини.

2. Мангольд

Вміст цукру: 0,5 г на 1 склянку сирого листя

Мангольд – недооцінена, але дуже корисна зелень. Містить вітаміни A, C, K та кілька вітамінів групи B.

3. Селера

Вміст цукру: 1 г на 2 сирі стебла

Бюджетний і корисний овоч. Селера на 95% складається з води, також містить клітковину, калій і вітамін K.

4. Салат

Вміст цукру: 1 г на 2 склянки листя

Легкий у засвоєнні овоч. Салати, як-от ромен, містять антиоксидант лютеїн, який знижує запалення й підтримує здоров’я очей.

5. Броколі

Вміст цукру: 1,5 г на 1 склянку сирої броколі

На 90% складається з води, містить кальцій, магній, клітковину. Відомий своїми антиоксидантними властивостями.

6. Цвітна капуста

Вміст цукру: 2 г на 1 склянку сирої капусти

Цвітна капуста універсальна: її використовують як основу для піци, смузі та гарнірів. Джерело калію та вітаміну C.

7. Гриби

Вміст цукру: 2 г на 1 склянку сирих грибів

Містять калій, фолієву кислоту, селен і антиоксидант бетаїн. Підтримують стабільний рівень глюкози в крові.

8. Огірки

Вміст цукру: 3 г на 1 середній огірок

На 96% складаються з води. Огірки добре втамовують спрагу і містять магній, кальцій та калій.

9. Цукіні

Вміст цукру: 3 г на 1 маленький сирий кабачок

На 95% складається з води, забезпечує організм мінералами та вітамінами. Добрий вибір для страв без крохмалю.

10. Баклажан

Вміст цукру: 3 г на 1 склянку сирого баклажану

Має багато клітковини, калій, фолат і бета-каротин, який організм перетворює на вітамін A.

11. Болгарський перець

Вміст цукру: 3 г на 1 маленький червоний перець

Незважаючи на солодкуватий смак, має низький вміст цукру. Містить вітаміни A, C, E, K, а також калій і магній.

12. Зелена квасоля

Вміст цукру: менше 5 г на 1 склянку вареної квасолі

Багата на клітковину, білок, калій, фолат та вітамін C. Чудово підходить як гарнір або основа для салатів.

Нагадаємо, якщо ви відчуваєте постійний голод і хочете довше відчувати ситість, дієтолог радив додати до свого раціону продукти з високим вмістом клітковини. Зокрема, він назвав топ продуктів, які надають відчуття ситості

Фокус також писав, що деякі продукти можуть здаватися простим паливом для організму, але в глибині кожного шматочка можуть ховатися невидимі чинники, що впливають на наш розум. Останні дані свідчать про те, що сам вибір між органічними та звичайними продуктами харчування може непомітно впливати на мозок, що старіє.