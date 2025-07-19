Лікарка назвала найкращі продукти, які треба їсти на сніданок, обід та вечерю

Багато хто з нас знає основи гарного сну: дотримуватися режиму, відкласти телефони та намагатися відпочивати сім-дев'ять годин на добу.

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Але ми рідко говоримо про те, що робимо протягом дня і що непомітно саботує наш сон. Одна з найбільш недооцінених речей — це те, що ми їмо. Їжа надсилає сигнали до мозку та кишечника. Поживні речовини, які ви поглинаєте протягом дня, впливають на ваш настрій, рівень енергії та те, наскільки добре ви спите вночі, пише CNBC.

Лікарка Саманта Далл'Аньєзе — ЛОР та спеціалістка з медицини сну з 18-річним досвідом пильно стежить за тим, що кладе на свою тарілку. Деякі продукти допомагають їй залишатися зосередженою. Інші допомагають розслабитися. А деякі — це маленькі, смачні інструменти, які допомагають заснути і довго спати.

Ось що лікарка їсть щодня, щоб підвищити свою енергію, загострити розум і заснути вночі:

Сніданок

На сніданок Саманта зазвичай їсть яйця для отримання білка, а потім невелику миску фруктів з гарбузовим насінням.

Ось інші продукти, які ви можете включити, щоб розпочати день з більшою енергією, зосередженістю та підтримкою кишечника:

Авокадо багате на корисні жири та магній, що допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові та знижує ризик пізнього денного падіння енергії.

Овес містить багато складних вуглеводів та триптофану, які допомагають виробляти та підтримувати серотонін та регуляцію енергії.

Мигдаль або гарбузове насіння є чудовими джерелами магнію, який допомагає регулювати стрес та підтримує вироблення мелатоніну пізніше вдень.

Йогурт та кефір — це ферментовані продукти, які підтримують здоров'я кишечника, що тісно пов'язаний з настроєм та сном.

Йогурт підтримує здоров'я кишечника Фото: Freepik

Обід

На обід лікарка вживає страви, які підтримують зосередженість та зменшують запалення. Жирна риба, бобові та свіжі овочі є частиною її розпорядку дня.

Ось кілька інших варіантів обіду, які живлять ваш мозок та сприяють кращому сну пізніше:

Жирна риба, особливо лосось або сардини, багата на омега-3 та вітамін D, які сприяють ясності розуму та кращому сну.

Нут багатий на клітковину, вітаміни групи В та магній, які сприяють кращій якості сну та метаболізму.

Помідори є головним джерелом лікопіну, антиоксиданту, пов'язаного з покращенням тривалості сну та захистом серцево-судинної системи.

Нут багатий на клітковину, вітаміни групи В та магній Фото: Freepik

Денні перекуси

Вдень лікарка вживає легкі страви. Якщо їй потрібно щось, що підтримає її до вечері, Саманта може взяти фрукти або жменю насіння чи горіхів.

Ці варіанти перекусів можуть допомогти стабілізувати енергію та підтримати перехід вашого організму до вечора:

Кавун зволожує та багатий на лікопін та інші антиоксиданти.

Грейпфрут є чудовим джерелом каротиноїдів та клітковини, яка допомагає травленню.

Фісташки природно багаті на мелатонін та містять корисні жири та рослинний білок — чудовий варіант, щоб допомогти вашому організму розслабитися.

Темний шоколад у невеликих кількостях містить сполуки, що підвищують рівень серотоніну, антиоксиданти та магній. Лікарка рекомендує їсти його принаймні за три-чотири години до сну через вміст кофеїну.

Кавун багатий на лікопін та інші антиоксиданти Фото: Freepik

Вечеря

На вечерю Саманта найбільше зосереджуєся на продуктах, що сприяють сну. Зазвичай вона їсть білок з бобовими.

"Я також люблю починати трапезу з чогось на томатній основі. Взимку це часто теплий томатний суп. Влітку я готую охолоджений гаспачо. Після вечері я завжди їм ківі або, якщо можу їх знайти, трохи терпких вишень", — розповідає Саманта.

Ось деякі продукти, які допоможуть вашому організму заспокоїтися:

Темно-листова зелень, така як шпинат або мангольд, багата на магній, залізо та фолат.

Цільнозернові продукти (такі як кіноа або коричневий рис) є хорошими джерелами складних вуглеводів, які підтримують стабільну енергію та допомагають мозку ефективніше засвоювати триптофан.

Індичка багата на білок і триптофан. Це хороша альтернатива тваринному білку, яка сприяє насиченню та може підтримувати сон, якщо її вживати помірно за вечерею.

Терті вишні є одним з небагатьох природних джерел мелатоніну, який покращує якість і тривалість сну.

Ківі багаті на антиоксиданти та серотонін. Дослідження показують, що це може допомогти людям швидше заснути та довше спати.

Молоко є традиційним вечірнім вибором не просто так. Незалежно від того, чи воно незбиране, чи зі зниженим вмістом жиру, воно багате на триптофан, підтримує вироблення мелатоніну, а також містить багато альфа-лактальбуміну, який сприяє травленню та зміцнює імунну систему.

Молоко підтримує вироблення мелатоніну Фото: Freepik

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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