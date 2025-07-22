Женщина потратила 6 млн грн на пластические операции: один имплант выпал посреди белого дня

Фанатка хирургии потратила 105 тысяч фунтов стерлингов (почти 6 миллионов гривен) на операции и летела из Лондона в Доминиканскую Республику, чтобы вставить имплантаты в ягодицы, но они выпали в спортзале.

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Женщина рассказала об ужасных последствиях своей операции по вставке имплантов в ягодицы, которая заставила ее потратить 63 000 фунтов стерлингов (3,5 млн гривен) на корректирующие процедуры. Об этом пишет Sun.

29-летняя Челси Робинсон летела из Лондона в Доминиканскую Республику в 2019 году, чтобы улучшить внешний вид своих ягодиц. Бизнесвумен, модель и мать, которая потратила всего 6 млн гривен на пластическую хирургию, решила сделать операцию за рубежом, потому что слышала, что врачи в этой карибской стране особенно квалифицированы в этом отношении.

Имплант выпал в спортзале

Однако, после того, как Челси легла под нож и вернулась домой, ее фигура мечты вскоре превратилась в ужас, когда тренировка в спортзале привела к тому, что ее имплантаты в ягодицы просто "вылезли".

Челси объяснила: "Шесть лет назад я поехала в Доминиканскую Республику, потому что слышала, что они лучшие в установке ягодичных имплантов. Но потом, когда я вернулась оттуда, я пошла в спортзал. Я приседала в спортзале и что-то почувствовала. У меня покалывало в ноге, и я почувствовала, как что-то вышло. Мой имплант висел".

Челси Робинсон Фото: The Sun

Челси вспомнила, что ее имплант вышел из-под мышцы, и описала этот опыт как "ужасный".

Она добавила: "Если бы я знала все тонкости, я бы никогда не вставляла ягодичные импланты, потому что это было худшее, абсолютно худшее путешествие, которое я когда-либо проходила, и оно того не стоит".

С тех пор женщина потратила миллионы гривен на корректирующие процедуры, чтобы решить эту проблему.

Хча процедура и отбила Челси от операции по установке ягодичных имплантов, она не отказалась от других процедур.

Пострадавшая не отказалась от операций

Женщина сделала уже четвертую операцию по увеличению груди за почти 8000 фунтов стерлингов (около 440 тысяч гривен), в результате чего ей установили два импланта весом почти 1 кг каждый.

Рассказывая о своем пути, Челси призналась: "Я очень хотела, и как только мне исполнилось 18, меня сразу же пригласили на операцию по увеличению груди".

Пересматривая старые фотографии до того, как она установила грудные импланты, Челси вздохнула: "Я выгляжу такой уродливой. Просто нет никаких четкостей, нет груди, нет ягодиц".

Именно карьера Челси как гламурной модели заставила ее сравнивать себя с другими в индустрии, из-за чего она чувствовала, что ее грудь недостаточно велика, чтобы конкурировать с коллегами.

Бизнесвумен призналась: "Я как бы увлеклась моделированием белья, но чувствовала, что не конкурирую с другими гламурными моделями, которых видела". Операции Челси сравнила с адреналином.

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