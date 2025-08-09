"Это ужасно": Jerry Heil и Ярмак отреагировали на скандал с Темляком

Певица Jerry Heil и рэпер Ярмак удалили клип на песню "З якого ти поверху неба?", в котором в главной роли снялся актер Константин Темляк, которого накануне обвинила бывшая девушка в абьюзе, предоставив соответствующие доказательства.

Related video

Артисты отметили, что "любое насилие — это ужасно". Более того, они снимут новый клип из реальных историй людей, призвав бросать свои видео.

Jerry Heil и Ярмак снимут новый клип

Jerry Heil и Ярмак отметили, что "в мире, где столько боли, мы не должны умножать ее".

Артисты отметили, что они не знали о прошлом актера, когда выбирали его для съемок. Это стало известно уже после публикации видео.

"Эта работа не о конкретных людях. Эта работа о миллионах украинцев. Которые проживают свою любовь на расстоянии", — рассказали исполнители песни.

Когда Jerry Heil и Ярмак снимали клип, то вдохновлялись прежде всего реальными историями любви.

"Клип на "З якого ти поверху неба?" удален, потому что наша история не об этом. Работа была создана для вас, для тех, кто любит в условиях настоящего, поэтому мы хотим эту песню целиком и полностью вам посвятить! Мы смонтируем клип о вас!" — пообещали музыканты.

Актера Темляка обвинили в насилии

Обвинения в сторону Темляка появились как раз после премьеры клипа Jerry Heil и Ярмака, в котором актер снялся со своей женой. Его бывшая девушка Анастасия Соловьева рассказала обо всем, что когда-то пережила. По ее словам, действительно именно выход клипа стал последней каплей. Ведь Константин, как говорит женщина, публично изображает из себя совсем другого человека.

Она призналась, что молчала о пережитом четыре года из-за стыда, ведь Темляк "медийный человек с авторитетом", а у нее мало подписчиков, и недостаточное количество доказательств насилия.

"Константин Темляк — тиран, абьюзер, манипулятор, нарцисс, зависимый от алкоголя и наркотических веществ "человек", — написала Соловьева.

Она призналась, что актер неоднократно поднимал на нее руку.

Реакция Константина Темляка

Актер заявил, что его бывшая девушка действительно говорит правду.

"Мне очень стыдно за свою слабость, свою недоразвитость в тот период. Я готов понести за это юридическую (если есть почва для заявления в полицию) и моральную ответственность", — сказал он.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, украинский актер Даня Вегас снимается в российском сериале.