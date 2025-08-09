"Маніпулятор і нарцис": актора Костянтина Темляка звинуватили у насильстві та аб'юзі (відео)

Українського актора Костянтина Темляка звинуватили у психологічному аб'юзі та фізичному насильстві, а сам чоловік стверджує, що готовий понести будь-яку відповідальність, в тому числі і юридичну, за скоєне.

Звинувачення на бік Темляка з'явились після прем'єри кліпу Jerry Heil і YARMAK, в якому знався актор зі своєю дружиною. Його колишня дівчина Анастасія Соловйова вийшла в Stories та розповіла про все, що колись пережила.

"Тема домашнього насильства й досі залишається табуйованою в нашому суспільстві. Про неї рідко говорять вголос — не тому, що її не існує, а тому, що жертви бояться осуду, недовіри, сорому. Бо завжди знайдеться хтось, хто скаже: "сама довела", "а чого не пішла після першого удару", "як так можна себе не поважати", "сама винна", "та вона бреше", — написала Анастасія.

Дівчина зізналася, що мовчала про пережите чотири роки через сором, адже Темляк "медійна людина з авторитетом", а в неї мало підписників, та недостатня кількість доказів насилля.

"Костянтин Темляк — тиран, абʼюзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина", — написала Соловйова.

Анастасія розповіла, що Костянтин неодноразово підіймав на неї руку, звинувачував у зрадах, контролював, руйнував її психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності й щодня ламав дівчину як особистість.

"Одного разу (вже не в стосунках), бувши в неадекватному стані, повалив мене у квартирі на підлогу і вдарив ногами по голові — вранці вдало про це забув", — зазначила Соловйова.

Дівчина додала, що щоразу, коли хотіла піти від Темляка, він шантажував її самогубством. Анастасія стверджує, що актор їй зраджував і влаштовував емоційні гойдалки: спершу принижував, а потім зізнавався у коханні.

Колишня обраниця актора каже, що чоловік "виправдовував свої залежності від алкоголю та наркотичних речовин тим, що він смертельно хворий". Натомість Соловйову звинувачував у нерозумінні.

"Постійно наголошував на тому, що я "ніхто" — людина без вищої освіти й сенсу життя, бо вважав професію актора найпрестижнішою. Коли у мене стались на фоні всього депресія та тривожний розлад — не вірив та насміхався з мене, тим самим вганяв мене в жахливий стан ще більше", — зізналася дівчина.

Анастасія стверджує, що не мала права спілкуватися з іншими чоловіками, носити відритий одяг, публікувати фотографії, де хоча б трохи видно тіло, а згодом й ті, де видно обличчя. Вона додала, що Темляк міг читати її листування.

"Я навчилась контролювати не лише слова, а навіть інтонацію і міміку. Один "не такий" погляд і починалась сварка. Я постійно мусила щось "доводити". Його улюблена фраза: "Клянись". Бо без "клятви" я автоматично ставала брехухою. Я мала казати, що неправа, навіть коли це було не так, щоб він заспокоївся", — розповіла Соловйова.

"Ми багато разів розходились і знову сходились. Це класика таких стосунків — коло, яке з кожним разом душить сильніше. Але коли ти стикаєшся з цим вперше, ти не розумієш, що саме з тобою відбувається. Ти не знаєш, де закінчується любов і починається залежність", — написала вона.

Реакція Костянтина Темляка на звинувачення

Костянтин Темляк вже прокоментував звинувачення у насильстві, заявивши, що його колишня дівчина розповіла правду. Актор зазначив, що дійсно шкодив Анастасії фізично, зловживав алкоголем і наркотиками.

"Мені дуже соромно за свою слабкість, свою недорозвиненість в той період. Я готовий понести за це юридичну (якщо є ґрунт для заяви в поліцію) і моральну відповідальність", — наголосив він.

Темляк поділився, що став ініціатором завершення цих стосунків. За словами актора, коли він повідомив Соловйовій, що їм потрібно розійтися, вона сказала, що "зіпсує йому життя".

Костянтин стверджує, що Анастасія не прийняла його вибачення, коли стосунки закінчувалися. Після початку повномасштабного вторгнення актор написав дівчині, що бажає їй добра, але отримав відповідь: "надіюсь, ти здохнеш". Після цього спілкування завершилося.

"Я хотів би ще раз публічно попросити вибачення перед тобою. Це був страшний період нашого життя, це були дуже нездорові взаємно стосунки. Я зробив багато речей, за які мені дуже соромно і досі", — зазначив Темляк.

Костянтин додав, що це не єдиний досвід нездорових стосунків у його житті, і попросив у тих людей вибачення.

Актор також попросив вибачення у тих, кого ця ситуація зачепила.

"Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому. Проте я неймовірно вдячний моєму найближчому оточенню і собі за те, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом з обмеженою здатністю мислити й стати тим, ким я є тепер", — наголосив Темляк.

