"Він від мене ховався": засновниця "Території А" розповіла про некрасивий вчинок Кузьми
Засновниця легендарного українського пісенного хіт-параду "Територія А" Анжеліка Рудницька пригадала неприємну ситуацію, яка сталася між нею та Андрієм Кузьменком багато років тому, коли обидві знаменитості активно працювали на телебаченні.
Співачка та ведуча в інтервʼю виданню BLIK.ua розповіла, що саме тоді, коли проєкт "Територія А" перебував на піку популярності, програму несподівано зняли з ефіру телеканалу ICTV, а замість нього вийшов хіт-парад, який вів Кузьма.
"Він мене підсидів"
"Територію А" прибрали з ефіру на ICTV. І тільки після того там з’явився Скрябін. По суті, він мене підсидів. Я вперше запропонувала Кузьмі бути телеведучим. Він стартував у нашому проєкті "Територія ДАНС". А потім пішло-поїхало", — розповіла Рудницька.
Територія А підтримувала Кузьму і його гурт "Скрябін". Коли проєкт прибрали з каналу, Анжеліні пояснили, що музики більше не буде. Орієнтуватися начебто будуть на чоловічу аудиторію, а потім з’явився топ 7 з Кузьмою.
"Андрій не подзвонив мені навіть", — пригадала вона.
Як зізналася співачка та ведуча, телеканал навіть пропонував фінансову підтримку, аби "Територія А" залишилась у сітці мовлення, однак у творців не було ресурсу, щоб утримати програму в ефірі.
"Дуже великі (суми, — Ред.). Таких грошей Територія А не могла собі дозволити. При тому роблячи рейтингову програму, в яку канал нічого не вкладав, окрім ефіру", — зізналася Рудницька.
Щодо Кузьми, то Анжеліка не називає їхнє непорозуміння конфліктом.
"Це не конфлікт. Це некоректне ставлення. Якийсь час він від мене ховався. Згодом зустрілися, поспілкувались і він у мене попросив пробачення", — додала вона.
