"Я підкаблучник": Олег Винник уперше розповів про свою дружину-співачку

Український співак Олег Винник відверто розповів про свою музу-дружину. За чутками, він одружений зі співачкою Таюне, яка виступала з артистом на бек-вокалі.

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Винник зізнався, що пишається бути "підкаблучником" у своєму TikTok.

Таюне неодноразово зʼявлялася з Винником на одній сцені

Виконавець, який живе в Німеччині з 2000 року, багато років перебуває в шлюбі та навіть має сина. Його дружина, за чутками, співачка Таюне. Про особисте раніше Винник взагалі нічого не говорив, створюючи образ зіркового холостяка.

Олег Винник — підкаблучник

"Я хочу розвіяти найстрашніший міф. Олег Винник — підкаблучник. Це не міф, а правда. І я не соромлюся цього, а навпаки пишаюсь, тому що вважаю це за силу. Не всі чоловіки можуть про це говорити. Якщо ви вважаєте, що підкаблучник — це той, хто обожнює свою жінку, хоче бачити її щасливою, який кайфує від неї, дякує Богу саме за таку жінку, яка є моєю музою, яка щосекунди і серцем, і справою зі мною, яка мені дає от той чудотворний пендель, тоді так – це я, Олег Винник, підкаблучник. Офіційно заявляю!" — сказав музикант.

У підписі до відео співак зазначив, що поруч з ним така жінка, яку він безмежно кохає, яка надихає його жити, творити, боротись.

"Кажуть, я підкаблучник? Що ж, це не міф. Це правда. Моя муза, моя сила і моє натхнення — моя дружина. І я з гордістю зроблю все, щоб бачити її щасливою", — написав Винник.

Олег Винник Фото: Скріншот TikTok

Чому приховує дружину

Ба більше, виконавець зізнався, що свідомо приховує дружину, аби вберегти її від надмірної уваги.

"Преса часом пише, що я граю роль холостяка, приховую свою дружину заради шанувальниць… Ні! Я її не приховую, я її оберігаю, так як і своїх рідних, тому що в шоубізнесі разом зі славою приходить заздрість, ненависть, злість", — сказав він.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Винник у патріотичній футболці вийшов на звʼязок з-за кордону.