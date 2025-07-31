"Я подкаблучник": Олег Винник впервые рассказал о своей жене-певице

Украинский певец Олег Винник откровенно рассказал о своей музе-жене. По слухам, он женат на певице Таюне, которая выступала с артистом на бэк-вокале.

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Винник признался, что гордится быть "подкаблучником" в своем TikTok.

Таюне неоднократно появлялась с Винником на одной сцене

Исполнитель, который живет в Германии с 2000 года, много лет состоит в браке и даже имеет сына. Его жена, по слухам, певица Таюне. О личном ранее Винник вообще ничего не говорил, создавая образ звездного холостяка.

Олег Винник — подкаблучник

"Я хочу развеять самый страшный миф. Олег Винник — подкаблучник. Это не миф, а правда. И я не стесняюсь этого, а наоборот горжусь, потому что считаю это силой. Не все мужчины могут об этом говорить. Если вы считаете, что подкаблучник — это тот, кто обожает свою женщину, хочет видеть ее счастливой, который кайфует от нее, благодарит Бога именно за такую женщину, которая является моей музой, которая каждую секунду и сердцем, и делом со мной, которая мне дает вот тот чудотворный пендель, тогда да — это я, Олег Винник, подкаблучник. Официально заявляю!" — сказал музыкант.

В подписи к видео певец отметил, что рядом с ним такая женщина, которую он бесконечно любит, которая вдохновляет его жить, творить, бороться.

"Говорят, я подкаблучник? Что ж, это не миф. Это правда. Моя муза, моя сила и мое вдохновение — моя жена. И я с гордостью сделаю все, чтобы видеть ее счастливой", — написал Винник.

Олег Винник Фото: Скриншот TikTok

Почему скрывает жену

Более того, исполнитель признался, что сознательно скрывает жену, чтобы уберечь ее от чрезмерного внимания.

"Пресса порой пишет, что я играю роль холостяка, скрываю свою жену ради поклонниц... Нет! Я ее не скрываю, я ее оберегаю, так как и своих родных, потому что в шоубизнесе вместе со славой приходит зависть, ненависть, злоба", — сказал он.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Олег Винник назвал Германию своим домом, отметив, что в Украину только возвращается с концертами и даже не имеет внутреннего паспорта.

Певец дал редкий комментарий о своем сыне.

Кроме того, Винник в патриотической футболке вышел на связь из-за границы.