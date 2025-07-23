"У меня нет украинского паспорта": Олег Винник удивил заявлением о своих документах

Украинский певец Олег Винник назвал Германию своим домом, отметив, что в Украину только возвращается с концертами и не имеет внутреннего паспорта. Артист добавил, что также не имеет автомобилей или счетов здесь.

Related video

В своем TikTok, где музыкант стал довольно активным в последнее время, он развенчивает мифы, которые распространяются по сети.

Так, Олег Винник подчеркнул, что Германия, где он находится последние три года, является его настоящим домом. Более того, там он живет более 25 лет. Украину исполнитель хитов называет "родиной, к которой постоянно возвращается".

"25 лет я проживаю здесь, в Германии. Когда-то уехал по контракту работать и так здесь и остался. Здесь родился мой сын, здесь моя семья. Возвращаюсь я постоянно к своей родине, к своим людям с концертами, с гастролями. И так я вернулся домой, сюда, в Германию, в начале войны. У меня нет на Украине никакой недвижимости, никаких толстых счетов, никаких автомобилей. Кстати, даже нет внутреннего паспорта с 2000 года, живу по заграничному. Вот такие чудеса", — сказал музыкант.

Артист в очередной раз подчеркнул, что остается украинцем и занимается событиями в Украине.

Впрочем, пользователи сети поставили под сомнение искренность Винника:

"Ого, он жив".

"Скажи, что ты хочешь заработать денег, а то все болтовня".

"Деньги зарабатывает в Украине, потом возвращается тратить "домой" в Германию))".

"С финансами совсем туго, видимо".

"Ты сбежал. Все просто".

Винник уехал за границу

Интересно, что ранее в сети распространялась информация о том, что Винник уехал в Германию ради лечения. Его соцсети действительно подтверждают, что певец сейчас проживает в Германии. Там, как оказалось, родился и его сын, о котором Винник публично заговорил лишь недавно. По слухам, артист женат на певице Таюне.

Олег Винник Фото: Instagram olegg.vynnyk

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Бывший продюсер Винника обвинил его во лжи. Александр Горбенко прокомментировал концерт певца в Праге, во время которого тот спел на русском.

Исполнитель в патриотической футболке вышел на связь из-за границы.

Кроме того, Винник, концерт которого в Варшаве провалился в продажах, запланировал шоу в Германии.