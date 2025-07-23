"У мене немає українського паспорта": Олег Винник здивував заявою про свої документи

Український співак Олег Винник назвав Німеччину своїм домом, наголосивши, що в Україну лише повертається з концертами та не має внутрішнього паспорта. Артист додав, що також не має автівок чи рахунків тут.

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У своєму TikTok, де музикант став доволі активним останнім часом, він розвінчує міфи, які ширяться мережею.

Так, Олег Винник підкреслив, що Німеччина, де він перебуває останні три роки, є його справжньою домівкою. Ба більше, там він живе понад 25 років. Україну виконавець хітів називає "батьківщиною, до якої постійно повертається".

"25 років я проживаю тут, у Німеччині. Колись виїхав за контрактом працювати і так тут і залишився. Тут народився мій син, тут моя сім'я. Повертаюся я постійно до своєї батьківщини, до своїх людей із концертами, із гастролями. І так я повернувся додому, сюди, у Німеччину, на початку війни. У мене немає на Україні ніякої нерухомості, ніяких товстих рахунків, ніяких автівок. До речі, навіть немає внутрішнього паспорта із 2000 року, живу за закордонним. Отакі чудеса", — сказав музикант.

Артист вчергове наголосив, що залишається українцем та переймається подіями в Україні.

Втім, користувачі мережі поставили під сумнів щирість Винника:

"Ого, він живий".

"Скажи, що ти хочеш заробити грошей, а то все балачки".

"Грошики заробляє в Україні, потім повертається витрачати «додому» в Німеччину))".

"З фінансами зовсім туго, мабуть".

"Ти втік. Усе просто".

Винник виїхав за кордон

Цікаво, що раніше в мережі ширилася інформація про те, що Винник виїхав до Німеччини заради лікування. Його соцмережі справді підтверджують, що співак наразі проживає в Німеччині. Там, як виявилося, народився і його син, про якого Винник публічно заговорив лише нещодавно. За чутками, артист одружений зі співачкою Таюне.

Олег Винник Фото: Instagram olegg.vynnyk

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Колишній продюсер Винника звинуватив його у брехні. Олександр Горбенко прокоментував концерт співака в Празі, під час якого той заспівав російською.

Виконавець у патріотичній футболці вийшов на звʼязок з-за кордону.

Крім того, Винник, концерт якого у Варшаві провалився в продажах, запланував шоу в Німеччині.