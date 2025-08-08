"Он от меня прятался": основательница "Территории А" рассказала о некрасивом поступке Кузьмы

Основательница легендарного украинского песенного хит-парада "Территория А" Анжелика Рудницкая вспомнила неприятную ситуацию, которая произошла между ней и Андреем Кузьменко много лет назад, когда обе знаменитости активно работали на телевидении.

Related video

Певица и ведущая в интервью изданию BLIK.ua рассказала, что именно тогда, когда проект "Территория А" находился на пике популярности, программу неожиданно сняли с эфира телеканала ICTV, а вместо него вышел хит-парад, который вел Кузьма.

"Он меня подсидел"

"Территорию А" убрали из эфира на ICTV. И только после того там появился Скрябин. По сути, он меня подсидел. Я впервые предложила Кузьме быть телеведущим. Он стартовал в нашем проекте "Территория ДАНС". А потом пошло-поехало", — рассказала Рудницкая.

Территория А поддерживала Кузьму и его группу "Скрябин". Когда проект убрали с канала, Анжелине объяснили, что музыки больше не будет. Ориентироваться вроде бы будут на мужскую аудиторию, а потом появился топ 7 с Кузьмой.

"Андрей не позвонил мне даже", — вспомнила она.

Анжелика Рудницкая Фото: Instagram

Как призналась певица и ведущая, телеканал даже предлагал финансовую поддержку, чтобы "Территория А" осталась в сетке вещания, однако у создателей не было ресурса, чтобы удержать программу в эфире.

"Очень большие (суммы, — Ред.). Таких денег Территория А не могла себе позволить. При том делая рейтинговую программу, в которую канал ничего не вкладывал, кроме эфира", — призналась Рудницкая.

Что касается Кузьмы, то Анжелика не называет их недоразумение конфликтом.

"Это не конфликт. Это некорректное отношение. Какое-то время он от меня прятался. Впоследствии встретились, пообщались и он у меня попросил прощения", — добавила она.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Олег Винник откровенно рассказал о своей музе-жене.