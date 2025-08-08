"Он от меня прятался": основательница "Территории А" рассказала о некрасивом поступке Кузьмы
Основательница легендарного украинского песенного хит-парада "Территория А" Анжелика Рудницкая вспомнила неприятную ситуацию, которая произошла между ней и Андреем Кузьменко много лет назад, когда обе знаменитости активно работали на телевидении.
Певица и ведущая в интервью изданию BLIK.ua рассказала, что именно тогда, когда проект "Территория А" находился на пике популярности, программу неожиданно сняли с эфира телеканала ICTV, а вместо него вышел хит-парад, который вел Кузьма.
"Он меня подсидел"
"Территорию А" убрали из эфира на ICTV. И только после того там появился Скрябин. По сути, он меня подсидел. Я впервые предложила Кузьме быть телеведущим. Он стартовал в нашем проекте "Территория ДАНС". А потом пошло-поехало", — рассказала Рудницкая.
Территория А поддерживала Кузьму и его группу "Скрябин". Когда проект убрали с канала, Анжелине объяснили, что музыки больше не будет. Ориентироваться вроде бы будут на мужскую аудиторию, а потом появился топ 7 с Кузьмой.
"Андрей не позвонил мне даже", — вспомнила она.
Как призналась певица и ведущая, телеканал даже предлагал финансовую поддержку, чтобы "Территория А" осталась в сетке вещания, однако у создателей не было ресурса, чтобы удержать программу в эфире.
"Очень большие (суммы, — Ред.). Таких денег Территория А не могла себе позволить. При том делая рейтинговую программу, в которую канал ничего не вкладывал, кроме эфира", — призналась Рудницкая.
Что касается Кузьмы, то Анжелика не называет их недоразумение конфликтом.
"Это не конфликт. Это некорректное отношение. Какое-то время он от меня прятался. Впоследствии встретились, пообщались и он у меня попросил прощения", — добавила она.
