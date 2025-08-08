"Я помню": Филипп Киркоров неожиданно публично обратился к Софии Ротару (фото)

Российский певец Филипп Киркоров неожиданно публично поздравил Софию Ротару с днем рождения, которое она отметила 7 августа. Прокремлевский артист обратился к певице в соцсетях.

Related video

В посте в Instagram Киркоров показал архивные кадры с Ротару. Более того, он заявил, что сквозь годы встречи с ней вызывают у него мурашки.

"Мурашки не поддаются логике, правилам и закону. Они появляются там, где их совсем не ждут... Я помню нашу первую встречу и мурашки! Вторую, третью, десятую, сотую — всегда мурашки! Мурашки звучат как "очень", они как индикатор, вектор и ингибитор, они отражают правду, подлинность, действительность, суть: когда сердце бьется часто. София Михайловна, спасибо вам за это чувство. Спасибо за эмоции, за песни, за творчество! С днем рождения! Пусть в вашем доме и сердце царит любовь", — написал певец, который открыто поддерживает российское вторжение в Украину.

Филипп Киркоров и София Ротару Фото: Instagram Филипп Киркоров и София Ротару Фото: Instagram

В комментариях собрались как сторонники 78-летней именинницы, которые выразили ей также свои поздравления, так и россияне, которые отмечали, что Ротару поддерживает Украину, поэтому Киркоров снова "зашел не в ту дверь", намекая на скандальную "голую" вечеринку, когда российские звезды оказались в центре скандала, а потом просили прощения.

Филипп Киркоров и София Ротару Фото: Instagram Филипп Киркоров и София Ротару Фото: Instagram

Сама Ротару, которая живет в Киеве под российскими обстрелами, публично не отреагировала на обращение к ней путиниста.

Позиция Киркорова относительно войны в Украине

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года певец неоднократно высказывал поддержку путинского режима и участвовал в пропагандистских мероприятиях. Он внесен в санкционные списки ряда европейских стран и Украины.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ротару, которая почти не появляется в публичном пространстве, показалась на улицах Киева.

Киркоров отправился на лечение в Грецию, где в элитном комплексе проходит терапию от геморроя.

Кроме того, у сильно похудевшего Киркорова может быть ВИЧ.