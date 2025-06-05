Симптомы совпадают: врач предположил, что у Филиппа Киркорова могут найти ВИЧ

58-летний российский эстрадный певец Филипп Киркоров, который на концерте в Санкт-Перебурге 26 апреля получил ожог левой руки, уже несколько недель находится в больнице, и врачи не знают, сколько времени понадобиться, чтобы вылечить его полностью.

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Об этом пишут росСМИ.

Согласно информации, опубликованной в прессе, Киркоров уже несколько недель находится в частной клинике, где лечит ожог второй степени.

Кроме ожога, у него диагностировали бурсит (воспаление суставной сумки), частичный некроз (отмирание) кожи и лимфаденопатию (увеличение лимфатических узлов).

Также в шоу-бизнесовой тусовке поползли слухи, что у него лопнул имплант на руке, который имитирует мощные мышцы.

Пресс-секретарь артистка Екатерина Успенская опровергает информацию о последствиях неудачной пластики.

"В мае Филипп почувствовал себя плохо: на фоне ожога, полученного на концерте в Петербурге, у него воспалился локоть. Поскольку у Филиппа сахарный диабет, возникли осложнения. Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займет лечение. Ранее Филипп планировал отпуск, но теперь пришлось его отменить. Отменили мы и все съемки и выступления. Чувствует он себя уже лучше", — заверила она.

В свою очередь врач-терапевт из РФ Андрей Звонков предположил, что у артиста, который в последнее время заметно похудел, может быть куда более серьезный диагноз.

"При ВИЧ у людей жесточайшая диарея развивается, меняется состав микробиоты кишечника", — отметил доктор и рекомендовал Киркорову провериться на вирус иммунодефицита человека.

Тем временем врачи запретили исполнителю любую физическую нагрузку. Ежедневно ему делают перевязку левой руки под наблюдением хирурга, а также проводят антибактериальную терапию, чтобы не допустить дальнейшего поражения кожи и заражения крови.

Ранее Фокус писал, что:

Мы также сообщали, что у певца умер отец. Бедросу Киркорову было 92 года.