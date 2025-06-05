Симптомы совпадают: врач предположил, что у Филиппа Киркорова могут найти ВИЧ
58-летний российский эстрадный певец Филипп Киркоров, который на концерте в Санкт-Перебурге 26 апреля получил ожог левой руки, уже несколько недель находится в больнице, и врачи не знают, сколько времени понадобиться, чтобы вылечить его полностью.
Об этом пишут росСМИ.
Согласно информации, опубликованной в прессе, Киркоров уже несколько недель находится в частной клинике, где лечит ожог второй степени.
Кроме ожога, у него диагностировали бурсит (воспаление суставной сумки), частичный некроз (отмирание) кожи и лимфаденопатию (увеличение лимфатических узлов).
Также в шоу-бизнесовой тусовке поползли слухи, что у него лопнул имплант на руке, который имитирует мощные мышцы.
Пресс-секретарь артистка Екатерина Успенская опровергает информацию о последствиях неудачной пластики.
"В мае Филипп почувствовал себя плохо: на фоне ожога, полученного на концерте в Петербурге, у него воспалился локоть. Поскольку у Филиппа сахарный диабет, возникли осложнения. Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займет лечение. Ранее Филипп планировал отпуск, но теперь пришлось его отменить. Отменили мы и все съемки и выступления. Чувствует он себя уже лучше", — заверила она.
В свою очередь врач-терапевт из РФ Андрей Звонков предположил, что у артиста, который в последнее время заметно похудел, может быть куда более серьезный диагноз.
"При ВИЧ у людей жесточайшая диарея развивается, меняется состав микробиоты кишечника", — отметил доктор и рекомендовал Киркорову провериться на вирус иммунодефицита человека.
Тем временем врачи запретили исполнителю любую физическую нагрузку. Ежедневно ему делают перевязку левой руки под наблюдением хирурга, а также проводят антибактериальную терапию, чтобы не допустить дальнейшего поражения кожи и заражения крови.
Ранее Фокус писал, что:
- Филипп Киркоров, на котором загорелась куртка из-за искры фейерверка, кричал от боли на глазах у всего зала.
- Артист рассказал о встрече с президентом США.
Мы также сообщали, что у певца умер отец. Бедросу Киркорову было 92 года.